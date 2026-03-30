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Banco Central Estoque total de crédito sobe 0,4% em fevereiro ante janeiro, para R$ 7,146 trilhões, diz BC Total de operações de crédito em relação ao Produto Interno Bruto (PIB) permaneceu em 55,6% em fevereiro ante janeiro

O saldo das operações de crédito do sistema financeiro subiu 0,4% entre janeiro e fevereiro, informou o Banco Central nesta segunda-feira, 30. O estoque atingiu R$ 7,146 trilhões, uma alta de 9,6% no acumulado de 12 meses.

O saldo das operações com pessoas físicas avançou 0,6% em fevereiro e 11,2% em 12 meses. Para empresas, ficou estável no mês (0,0%), com alta de 7,1% em 12 meses.

O estoque de crédito livre subiu 0,1% em fevereiro. O do crédito direcionado, com recursos do BNDES e poupança, teve alta de 0,8% na mesma comparação.

Entre os recursos livres, os saldos para pessoas físicas subiram 0,3%. Para pessoas jurídicas, caíram 0,3%.

O total de operações de crédito em relação ao Produto Interno Bruto (PIB) permaneceu em 55,6% em fevereiro ante janeiro.

Spread médio

O spread médio em operações de crédito livre subiu de 34,3 pontos percentuais em janeiro para 35,3 pontos em fevereiro, informou o BC. A métrica representa a diferença entre o custo de captação de recursos pelos bancos e o que é efetivamente cobrado dos clientes finais.

O spread médio no segmento de pessoa física oscilou de 47,2 pontos para 48,5. Nas operações de empresas, passou de 11,9 (revisado de 12,1) pontos para 12,1 pontos.

O spread médio do crédito direcionado, com recursos da poupança e BNDES, passou de 3,8 (revisado de 4,3) pontos em janeiro para 3,9 pontos em fevereiro. O spread do crédito total, que inclui livre e direcionado, oscilou de 21,6 (revisado de 21,9) pontos para 22,1 pontos no período.

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