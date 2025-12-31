A- A+

Economia Estoques de petróleo dos EUA caem 1,934 milhão barris na semana, afirma DoE Os estoques de gasolina subiram 5,845 milhões de barris, a 234,334 milhões de barris, ante expectativa de alta de 300 mil

Os estoques de petróleo nos Estados Unidos caíram 1,934 milhão de barris, a 422,888 milhões de barris na semana encerrada em 26 de dezembro, informou o Departamento de Energia (DoE). Analistas consultados pelo The Wall Street Journal projetavam avanço de 100 mil de barris.

Os estoques de gasolina subiram 5,845 milhões de barris, a 234,334 milhões de barris, ante expectativa de alta de 300 mil. Já os estoques de destilados aumentaram em 4,977 milhão de barris, a 123,679 milhões de barris, ante projeção de avanço de 800 mil barris.

A taxa de utilização da capacidade das refinarias subiu de 94,6% a 94,7%, contrariando a expectativa de queda a 94,1%.

Os estoques de petróleo no centro de distribuição de Cushing tiveram alta de 543 mil barris, a 22,112 milhões de barris. A produção média diária de petróleo subiu para 13,827 milhões de barris na semana. Fonte: Dow Jones Newswires.

