Estoques de petróleo nos EUA caem 607 mil barris, aponta DoE

Os estoques de petróleo nos Estados Unidos caíram 607 mil barris, a 414,754 milhões de barris na semana passada, informou o Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês). Analistas consultados pelo The Wall Street Journal projetavam queda menor, de 300 mil barris.



Os estoques de gasolina caíram 1,081 milhão de barris, a 216,569 milhões de barris, enquanto a projeção era de recuo de 400 mil.



Já os estoques de destilados cederam 1,685 milhão de barris, a 122,999 milhões de barris. A previsão também era de queda de 400 mil barris.

A taxa de utilização da capacidade das refinarias caiu de 93,3% para 93%, enquanto a projeção era de queda a 92,4%.



Os estoques de petróleo no centro de distribuição de Cushing tiveram alta de 177 mil barris, a 23,738 milhões de barris. A produção média diária de petróleo subiu para 13,501 milhões de barris na semana.

