ESTADOS UNIDOS Estoques de petróleo nos EUA sobem 3,824 milhões de barris, aponta DoE A taxa de utilização da capacidade das refinarias subiu de 89,2% a 90,8%, acima dos 89,3% esperados

Os estoques de petróleo nos Estados Unidos subiram 3,824 milhões de barris, a 443,103 milhões de barris na semana encerrada em 6 de março, informou o Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês). Analistas consultados pelo The Wall Street Journal projetavam alta de 1,1 milhão de barris

Os estoques de gasolina recuaram 3,654 milhão de barris, a 249,476 milhões de barris, ante expectativa de queda de 1,8 milhão. Já os estoques de destilados cederam 1,349 milhão de barris, a 119,431 milhões de barris, ante projeção de queda de 500 mil barris.

A taxa de utilização da capacidade das refinarias subiu de 89,2% a 90,8%, acima dos 89,3% esperados.





Os estoques de petróleo no centro de distribuição de Cushing tiveram alta de 117 mil barris, a 26,58 milhões de barris. A produção média diária de petróleo caiu para 13,678 milhões de barris na semana. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

