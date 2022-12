Estrangeiros: fluxo do tráfego internacional aumenta em Pernambuco

A- A+

Com a retomada do turismo e de voos internacionais, o Aeroporto do Recife tem registrado um aumento nas chegadas e partidas no seu controle migratório do tráfego internacional. No acumulado do ano, de janeiro a novembro, ao todo, foram 155 mil pessoas chegando e partindo. Só no mês de novembro, foram registradas 17 mil estrangeiras.

Entre os principais mercados internacionais para o Estado no acumulado de janeiro a novembro, 19.278 estrangeiros desembarcaram, sendo Portugal (37%), Alemanha (12%), Itália (9%), França (7%) e Espanha (6%). Ainda de acordo com as informações da Polícia Federal, os estrangeiros representam 27% das chegadas e partidas do controle migratório.

“Esse crescimento no fluxo do tráfego internacional já é percebido nas ruas, nos destinos e equipamentos turísticos, pois já voltamos a escutar outros idiomas pelo Estado. Com o início de mais dois voos internacionais em novembro e dezembro, para Montevidéu e Buenos Aires, a expectativa é que haja um incremento importante na chegada de estrangeiros a Pernambuco”, afirma a secretária de Turismo e Lazer de Pernambuco, Milu Megale.

