Estratégia de avaliação dos serviços públicos é apresentada aos servidores da Prefeitura do Recife

A Controladoria-Geral do Município e a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação apresentaram, nesta terça-feira (26), a nova estratégia de análise do sentimento da população em relação à prestação dos serviços públicos.

A medida, que está em conformidade com a Lei Federal nº 13.460/2017, estabelece o direito do cidadão de participar ativamente da avaliação da qualidade dos serviços públicos. Estiveram presentes no evento mais de 120 servidores, incluindo autoridades de transparência, interlocutores de ouvidoria e agentes de governança.

A nova ferramenta permitirá, além da transparência, a tomada de decisões para a melhoria da prestação dos serviços públicos municipais. Para isso, será desenvolvida uma nova ferramenta, a cargo da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, denominada Ouvidoria 4.0.

A plataforma fará a análise do sentimento da população em relação aos serviços prestados pela gestão municipal, por meio do cruzamento dos dados registrados em todos os canais de atendimento que a prefeitura possui atualmente, como a Ouvidoria Geral, Conecta Recife e Ouvidoria SUS.

O resultado será a geração de relatórios diários que poderão ser acompanhados, por exemplo, pelo prefeito, secretários e presidentes de órgãos e autarquias, apoiando na tomada de decisão.

No encontro de hoje, foi discutida a estratégia de implantação, realizado o levantamento de informações sobre a prestação dos serviços ofertados e apontados os diversos canais que funcionam como porta de entrada da avaliação da população, que pode ser o atendimento presencial, site, um chat no WhatsApp ou, ainda, pela Ouvidoria Geral.

De acordo com o secretário executivo de Transformação Digital, Felipe Cadena, a nova metodologia fará uso da Inteligência Artificial para entender como a população se sente ao demandar os serviços da prefeitura.

"Levamos bastante a sério a avaliação que a população faz a respeito dos serviços que prestamos. Por isso, por meio da Ouvidoria 4.0, vamos sistematizar, entender esse sentimento e dar um encaminhamento mais adequado para as demandas que recebemos pelos diversos canais, podendo, assim, melhorar ainda mais a prestação do nosso serviço", explica.

"Este evento é um momento de extrema importância para nossa cidade. A aproximação entre o usuário do serviço público e a administração municipal é um caminho sem volta na construção de um modelo de prestação de serviços eficiente e efetivo. E, necessariamente, isso perpassa pela ampliação do controle social através do uso intensivo de tecnologia. Com isso vamos garantir uma entrega cada vez melhor ao povo do Recife", pontuou Ricardo Dantas, Controlador-Geral do Município.

