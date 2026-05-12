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Educação Estudantes de escolas públicas de Pernambuco participam de programa de empreendedorismo Projeto Miniempresa ensina jovens a criar e administrar um negócio na prática

Estudantes de 32 escolas públicas de Pernambuco já iniciaram as atividades do programa Miniempresa, iniciativa promovida pela Junior Achievement Pernambuco que busca estimular o empreendedorismo entre jovens do Ensino Médio. O projeto acontece em cidades da Região Metropolitana do Recife, Zona da Mata e Agreste e ensina, na prática, como estruturar e administrar uma empresa.

O programa chega à sua 23ª edição no estado e deve beneficiar cerca de 900 estudantes neste ano. As aulas acontecem semanalmente, com duração de 3h30, ao longo de 13 encontros. Durante as atividades, os participantes aprendem conceitos ligados à economia de mercado, produção, comercialização, fluxo de caixa, tributos e gestão empresarial, utilizando a metodologia “aprender-fazendo”.

Ao longo do projeto, os estudantes assumem o papel de “miniempresários” e desenvolvem todas as etapas de funcionamento de uma empresa. Além das aulas, o programa inclui atividades práticas como a Gincana de Miniempresas, a Feira de Miniempresas — onde os jovens comercializam produtos criados por eles — e a cerimônia de formatura.

Os professores envolvidos recebem capacitação específica da Junior Achievement Pernambuco para aplicar o conteúdo em sala de aula.

Nesta edição, o Miniempresa conta com parceria da Secretaria de Educação de Pernambuco e do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas).

Fundada nos Estados Unidos em 1919, a Junior Achievement atua em mais de 100 países e é referência mundial em educação empreendedora, financeira e preparação para o mercado de trabalho. Em Pernambuco, a organização desenvolve projetos voltados à formação de jovens há mais de duas décadas.

*Com informações da assessoria

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