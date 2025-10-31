A- A+

Empreendedorismo Estudantes de PE são premiados em competição nacional de empreendedorismo Equipe de Pernambuco foi a grande vencedora do Prêmio Miniempresas Brasil 2025, idealizado pela Junior Achievement Brasil

A ideia de criar um jogo educativo baseado na roda da vida levou a equipe Gaba Studios S.A., da Junior Achievement (JA) Pernambuco, a vencer o Prêmio Miniempresa Brasil 2025, competição nacional cujo objetivo é incentivar o empreendedorismo entre os jovens e que reúne delegações de todo o país.

A apresentação dos trabalhos finalistas do Prêmio Miniempresa ocorreu durante o Findinexa Brasil (FNB), que ocorreu no último sábado em Luís Correia, no litoral do Piauí. Neste sábado (1º), a ONG promove nova exibição dos trabalhos em Recife.

Idealizada pela JA Brasil, a competição desafia os estudantes a formarem equipes para criar uma empresa desde o zero, tendo de lidar com os diversos desafios da vida de um empreendedor, como desenvolver um produto ou serviço, gerenciar finanças, trabalhar em equipe e vender as ideias ao mercado.

O processo é guiado por mentores e voluntários da área de negócios, e a avaliação envolve duas fases. A primeira delas é o Pitch, que considera sete critérios: viabilidade, satisfação, inovação, escalabilidade, sustentabilidade, gestão geral e apresentação.

Cada um deles vale até 10 pontos. A outra fase é a participação na Feira, e a avaliação leva em consideração a exibição visual do estande, a apresentação do negócio e do produto, a ideia do produto/serviço e a avaliação geral.

Denominado “Choices”, o projeto vencedor teve como base o problema enfrentado por milhões de jovens brasileiros que é a indecisão ou desconhecimento sobre o que querem ser no futuro. Diante desse cenário, a equipe Gaba Studios S.A./E, de Recife, criou um jogo de tabuleiro baseado na metodologia da roda da vida que coloca os jogadores em situações de tomada de decisão ligadas à vida pessoal, escolar e profissional.

O jogo foi produzido com materiais recicláveis e com design voltado à praticidade, em que o tabuleiro é a própria embalagem dos itens do jogo. O projeto foi aplicado na ETE Central Barreiros, e o resultado foi um alto índice de engajamento e participação por parte dos alunos.

Também tiveram destaque na competição as equipes Essenza S.A./E, da JA Minas Gerais, que foi vice-campeã ao criar um sabonete 2 em 1 com bucha vegetal esfoliante; e Agarrô S.A./E, da JA Rio Grande do Sul, que ficou na terceira posição ao desenvolver um suporte para sacolas feito com impressão 3D e estofamento.

O Prêmio Miniempresas é uma iniciativa realizada pela Junior Achievement, ONG mundial focada na transformação socioeconômica por meio do fomento ao empreendedorismo que já ofereceu mais de 7 milhões de experiências para jovens do Brasil.

Junior Achievement Brasil

Fundada em 1919 nos Estados Unidos, a JA é uma das maiores organizações sociais incentivadoras de jovens do mundo em mais de 100 países. É pioneira na América Latina em levar conhecimento sobre empreendedorismo, educação financeira e mercado de trabalho para jovens por meio do método "aprender-fazendo".

No Brasil, a JA está há mais de quatro décadas e já entregou mais de 7 milhões de experiências de aprendizagem, com o apoio de mais de 205 mil voluntários. Nossos programas de educação financeira são reconhecidos pela ENEF (Estratégia Nacional de Educação Financeira).

Com a Junior Achievement em Pernambuco, já são mais de 20 anos de atuação, oferecendo mais de 260 mil experiências para jovens por meio de 9 mil participações voluntárias, tendo chegado a mais de 40 municípios pernambucanos. Pelo trabalho que desempenha, a Junior Achievement Worldwide é reconhecida como a 5ª ONG mais influente do mundo pela thedotgood e neste ano de 2025 foi indicada ao Prêmio Nobel da Paz pelo quarto ano consecutivo. Saiba mais em jabrasil.org.br

