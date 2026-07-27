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Neoenergia Estudantes e moradores de Jaboatão terão aula de Eficiência Energética no Caminhão da Neoenergia O veículo está estacionado até este sábado (01/08), próximo à Praça Nossa Senhor do Rosário, Centro, para atender estudantes e o público em geral

A Unidade Móvel Educativa (UME) da Neoenergia Pernambuco chegou ao bairro de Jaboatão Centro em Jaboatão dos Guararapes. A intenção é promover aulas sobre Eficiência Energética de forma interativa e tecnológica para estudantes e moradores locais.

O veículo estará estacionado próximo à Praça Nossa Senhora do Rosário, nº 670, Centro, de 27 de julho a 01 de agosto. Além da comunidade escolar, o espaço está aberto para visitas a todos os moradores do bairro. A Unidade Móvel funcionará das 8h às 12h e das 13h às 17h, exceto sábado, que funcionará até 11h30, tudo de forma gratuita.

O projeto Aulas de Energia vem se desenvolvendo para atender ao seu público na perspectiva de que sejam sensibilizados sobre a relação de Eficiência Energética, segurança e meio ambiente.

“Ao serem sensibilizados, os visitantes tornam-se multiplicadores dos conhecimentos de sustentabilidade para transmitir aos seus familiares e amigos, ajudando a promover uma mudança de hábitos relacionados ao uso eficiente e seguro de energia elétrica”, ressaltou o analista em Eficiência Energética da Neoenergia Pernambuco, Douglas Travassos.

A UME (Unidade Móvel Educativa) possui uma série de equipamentos interativos e o aprendizado acontece por meio de atividades lúdicas, como realidade aumentada, projeção mapeada, jogos e experimentos. O caminhão da Neoenergia está adaptado com modernas tecnologias para realizar atividades pedagógicas.

O veículo dispõe de um avançado mecanismo eletrônico que permite a duplicação do espaço interno, por meio de um assoalho retrátil, transformando o lugar em uma sala de aula climatizada, um laboratório com filmes em três dimensões (3D) e experiências sobre uso eficiente de energia.

Os participantes recebem orientações, com exibição de filmes e palestras, sobre o uso seguro e consciente da energia. Por meio de uma maquete virtual, podem conhecer como funcionam as usinas eólicas, solar e hidrelétrica e têm acesso a dicas de eficiência energéticas na “Casa Eficiente”. Além da entrega de kits educativos aos visitantes com material informativo adequado a faixa etária do público, a fim de ajudar a fixar as informações transmitidas durante a visita.

Essa iniciativa faz parte do Programa de Eficiência Energética (PEE) da Neoenergia Pernambuco, regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). As ações são viabilizadas em parceria com prefeituras, escolas e entidades locais.

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