A- A+

Desenvolvimento Estudo aponta impacto positivo de incentivos fiscais no setor de alimentos e bebidas no Nordeste Pesquisa da Sudene com a UFV indica aumento de empregos, renda e retorno econômico superior ao valor investido

A Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste divulgou um estudo inédito que aponta resultados positivos da política de incentivos fiscais no setor de alimentos e bebidas na região. Realizado em parceria com a Universidade Federal de Viçosa, o levantamento indica aumento na geração de empregos, crescimento da renda e retorno econômico superior ao custo dos incentivos concedidos.

A pesquisa analisou dados de 2010 a 2023 e considerou 575 empresas beneficiadas pela política, instaladas em 241 municípios da área de atuação da Sudene. Segundo o estudo, essas empresas registraram aumento médio de até 20,5% no número de empregos e crescimento de 24% na massa salarial. Além disso, para cada R$ 1 investido, foi gerado mais de R$ 1 em efeitos na economia.

Ao longo do período analisado, as empresas incentivadas mobilizaram cerca de R$ 23,7 bilhões em investimentos, por meio de 833 concessões de incentivos fiscais. O levantamento aponta que a política tem contribuído para o fortalecimento do setor, estimulando a produção, ampliando oportunidades de trabalho e promovendo geração de renda na região.

O estudo também destaca a importância do setor de alimentos e bebidas para a economia nordestina, especialmente pela sua ligação com a cadeia agropecuária. A atividade concentra milhares de empresas e tem peso relevante no Produto Interno Bruto (PIB) de estados como Bahia, Pernambuco e Ceará.

Entre os principais resultados, está a geração de mais de 380 mil empregos diretos ao longo dos anos analisados. O levantamento ainda indica que os incentivos têm contribuído para a interiorização dos investimentos, com a chegada de empresas a municípios fora dos grandes centros urbanos, ajudando a reduzir desigualdades regionais.

De acordo com a Sudene, a política de incentivos fiscais atua como um mecanismo para reduzir custos operacionais e aumentar a competitividade das empresas instaladas no Nordeste. O estudo também aponta que, apesar da concentração de recursos em alguns estados, há potencial para ampliar o equilíbrio regional com ajustes na distribuição dos benefícios.

Outro ponto destacado é o impacto dos incentivos na modernização das empresas. A pesquisa de campo realizada pela UFV identificou aumento no faturamento, crescimento do número de empresas de grande porte e ampliação dos investimentos em pesquisa e desenvolvimento. Os dados indicam ainda que os incentivos têm estimulado decisões estratégicas de expansão e inovação no setor.

Veja também