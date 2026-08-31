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Economia

Estudo aponta impacto positivo do FNE na geração de emprego e renda no setor de Comércio e Serviços

Pesquisa avaliou financiamentos do setor contratados entre 2000 e 2021 e mostra efeitos positivos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste, com resultados expressivos entre pequenos negócios e em regiões de menor dinamismo econômico

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A participação do setor na aplicação dos recursos do fundo também cresceu ao longo do período analisadoA participação do setor na aplicação dos recursos do fundo também cresceu ao longo do período analisado - Foto: Riomar/ Divulgação

Estudo realizado pela Sudene, em parceria com a UFRPE, aponta que o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) teve impacto positivo na geração de empregos e no aumento da renda nos setores de Comércio e Serviços. A pesquisa analisou financiamentos contratados entre 2000 e 2021.

Segundo o levantamento, empresas beneficiadas pelo fundo apresentaram desempenho superior às que não receberam financiamento. O acesso ao crédito esteve associado, em média, a um crescimento de 5,61% no emprego, de 1,52% no salário médio e de 8,04% na massa salarial.

No semiárido, o impacto também foi positivo, com aumento de 5,46% no emprego, 1,39% no salário médio e 7,51% na massa salarial. Já nas regiões de baixa renda e baixo dinamismo, consideradas prioritárias pela Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR), os efeitos foram ainda maiores: 9,42% no emprego, 2,98% no salário médio e 15,87% na massa salarial.

A participação de Comércio e Serviços nos recursos do FNE também cresceu ao longo do período analisado. A média, que era de cerca de 2,5% entre 2000 e 2001, superou 25% entre 2019 e 2021.

Entre as modalidades de crédito analisadas, o financiamento emergencial apresentou os melhores índices de eficiência, superiores a 40% para emprego e massa salarial. O estudo destaca ainda que os maiores retornos ocorreram entre empresas menores e com maior restrição financeira.

Na avaliação da efetividade, o FNE esteve associado a um aumento de aproximadamente 3,3% na produtividade dos Serviços e de 8,08% no emprego nos municípios beneficiados. No semiárido, a produtividade cresceu 3,96% e o emprego, 7,25%.

Os resultados reforçam, segundo a pesquisa, o papel do FNE como instrumento de desenvolvimento regional, especialmente em áreas de menor renda e dinamismo econômico.

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