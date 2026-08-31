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Economia Estudo aponta impacto positivo do FNE na geração de emprego e renda no setor de Comércio e Serviços Pesquisa avaliou financiamentos do setor contratados entre 2000 e 2021 e mostra efeitos positivos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste, com resultados expressivos entre pequenos negócios e em regiões de menor dinamismo econômico

Estudo realizado pela Sudene, em parceria com a UFRPE, aponta que o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) teve impacto positivo na geração de empregos e no aumento da renda nos setores de Comércio e Serviços. A pesquisa analisou financiamentos contratados entre 2000 e 2021.

Segundo o levantamento, empresas beneficiadas pelo fundo apresentaram desempenho superior às que não receberam financiamento. O acesso ao crédito esteve associado, em média, a um crescimento de 5,61% no emprego, de 1,52% no salário médio e de 8,04% na massa salarial.

No semiárido, o impacto também foi positivo, com aumento de 5,46% no emprego, 1,39% no salário médio e 7,51% na massa salarial. Já nas regiões de baixa renda e baixo dinamismo, consideradas prioritárias pela Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR), os efeitos foram ainda maiores: 9,42% no emprego, 2,98% no salário médio e 15,87% na massa salarial.

A participação de Comércio e Serviços nos recursos do FNE também cresceu ao longo do período analisado. A média, que era de cerca de 2,5% entre 2000 e 2001, superou 25% entre 2019 e 2021.

Entre as modalidades de crédito analisadas, o financiamento emergencial apresentou os melhores índices de eficiência, superiores a 40% para emprego e massa salarial. O estudo destaca ainda que os maiores retornos ocorreram entre empresas menores e com maior restrição financeira.

Na avaliação da efetividade, o FNE esteve associado a um aumento de aproximadamente 3,3% na produtividade dos Serviços e de 8,08% no emprego nos municípios beneficiados. No semiárido, a produtividade cresceu 3,96% e o emprego, 7,25%.

Os resultados reforçam, segundo a pesquisa, o papel do FNE como instrumento de desenvolvimento regional, especialmente em áreas de menor renda e dinamismo econômico.

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