Estudo aponta potencial econômico de Paulista e cidades vizinhas na RMR

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Pernambuco (Fecomércio-PE) lançará, na próxima terça-feira (01), um estudo inédito sobre o potencial econômico de Paulista, Abreu e Lima, Igarassu, Itapissuma e Ilha de Itamaracá. O levantamento será apresentado durante o Fórum de Debates de 2025, no Senac Paulista, e contará com a participação da economista Tania Bacelar e do economista Valdeci Monteiro.

Produzido pela Consultoria Econômica e Planejamento (CEPLAN), o estudo analisa aspectos econômicos, demográficos, sociais e de infraestrutura desses municípios, propondo estratégias para impulsionar o desenvolvimento regional e atrair investimentos. O evento é realizado em parceria com o Sebrae Pernambuco e conta com o apoio do Sesc PE e do Sindicom PE Paulista.

Polo estratégico

O estudo destaca a localização privilegiada de Paulista entre Recife e João Pessoa, apontando o crescimento do setor logístico, a expansão do comércio e serviços e o potencial turístico da orla como fatores essenciais para o desenvolvimento econômico.

“O levantamento oferece dados precisos e recomendações práticas para gestores públicos e empresários, visando alavancar o crescimento sustentável da região”, afirma Bernardo Peixoto, presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac-PE.

Além de Paulista, o estudo traça um panorama do desenvolvimento econômico de outras cidades da Região Metropolitana do Recife. Igarassu se destaca pelo patrimônio histórico e industrialização, enquanto Itapissuma consolida sua importância na indústria pesqueira. Abreu e Lima se firma como centro logístico e comercial, e a Ilha de Itamaracá ganha força como destino turístico sustentável.

A análise sugere diretrizes para transformar Paulista e os municípios vizinhos em polos econômicos autônomos, promovendo integração entre o setor público e privado. O Fórum de Debates discutirá estratégias para converter essas recomendações em ações concretas de desenvolvimento.

As inscrições para o evento são gratuitas e podem ser feitas neste link.

