A- A+

Negócios Estudo da Cortex registra abertura de mais de 5 mil startups nos últimos dez anos no Brasil O Recife aparece no relatório entre as dez cidades com mais startups no país. O ranking é liderado por São Paulo

Um estudo inédito realizado pela Cortex, referência em inteligência de vendas B2B na América Latina, com apoio da Endeavor, aponta que o Brasil atualmente conta com mais de 11 mil startups, sendo 47% (5.477) abertas nos últimos 10 anos, de acordo com dados do relatório Inovação em Movimento: um mapa sobre as startups no Brasil em 2023.

O Recife aparece no relatório entre as dez cidades com mais startups no país. O ranking é liderado por São Paulo, que concentra 30% (3.693) de todas as startups do país, seguida por Rio de Janeiro (7%) e Belo Horizonte (4%).

Embora o país tenha passado, em 2020 e 2021, por grandes investimentos nesse tipo de negócio, o cenário não se refletiu na abertura de startups, ao contrário, houve uma queda desde 2018. Em 2022, o país registrou o menor número de novas empresas abertas, apenas 103.

Em relação ao porte da startups abertas, 45% são microempresas, que possuem faturamento de até R$360 mil, enquanto 24% são pequenas (receita entre R$360 mil e R$4,8 milhões), 20% média (rendimentos R$4,8 e R$300 milhões) e 11% grande (renda a partir de R$300 milhões).

O estudo também revelou o número de colaboradores das startups brasileiras. A maior parte das startups brasileiras pesquisadas (45%) possui até três colaboradores, as que têm de quatro a 50 funcionários representam 31%, já as que têm de 51 a 200, são 9%, e as faixas que representam as startups que têm de 201 a mais de 5 mil colaboradores somam menos de 5%.

“O ecossistema de empreendedorismo em todo o mundo é fruto de um ambiente muito veloz e plural. Cada mercado e setor conta com particularidades e ao pensar no Brasil, temos um cenário amplo e cheio de oportunidades, mesmo nos momentos de baixa", comenta Andressa Schneider, head de insights na Endeavor Brasil – rede global de apoio a empreendedoras e empreendedores à frente das maiores scale-ups do mundo, entre elas a Cortex.

Dentre os 16 segmentos econômicos mapeados, o que mais soma startups é o de Tecnologia da Informação, com 3.655 empresas abertas. O setor de Serviços é o segundo, com 3.014 e o Varejo completa o pódio (1.760).

As atividades econômicas mais escolhidas pelos empreendedores são, em sua maioria, para o setor de tecnologia. Confira o top 5: Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda; Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis; Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação; Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet e Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis

Leonardo Rangel, co-Founder na Cortex, explica a importância das startups para a economia e a sociedade. “Elas são aquelas organizações criadas com a possibilidade de se tornarem muito maiores em pouco tempo. É claro que pode dar errado", afirma ele.

Ainda de acordo com Rangel, o risco é inerente ao empreender, mas quando dar certo, uma startup pode ter um retorno muito grande, não só financeiramente para seus sócios, mas também em relação ao impacto que pode causar na sociedade ao resolver um problema ou uma dor que afeta muitas pessoas ou empresas.

"Além disso, as startups são um potente motor para a economia do país pelo potencial que têm de gerar inovação, competitividade e criação de riqueza”, complementa.

Metodologia

O estudo Inovação em Movimento: um mapa sobre as startups no Brasil em 2023 é realizado anualmente com um trabalho de pesquisa e análise de informações do banco de dados próprios da solução de vendas B2B da Cortex, com apoio da Endeavor.



A plataforma da Cortex possui sistemas de coleta capazes de pesquisar em fontes públicas e estruturar estudos confiáveis. Para este relatório, foram analisados dados a partir do ano 2000, como informações sobre abertura, porte da empresa, faturamento, atividade econômica e número de colaboradores.

Veja também

Tecnologia Encontros em Recife exploram a Economia Criativa