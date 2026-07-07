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LOGÍSTICA Estudo da Sudene aponta ganho social de R$ 4,76 bilhões com trecho pernambucano da Transnordestina Em documento apresentado à Fiepe, conclui-se que a retomada das obras do ramal Salgueiro-Suape é socioeconomicamente viável e propõe modelo de governança para destravar o projeto

A conclusão do ramal Salgueiro-Suape da Transnordestina pode gerar um ganho social estimado de R$ 4,76 bilhões. É o que garante um estudo técnico sobre o trecho da ferrovia em Pernambuco concebido pela Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e apresentado, nesta terça-feira (7), à Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (Fiepe).

O documento reúne, ainda, análises sobre a viabilidade socioeconômica da obra e propõe um modelo de governança para fortalecer a coordenação entre os órgãos envolvidos na implantação do projeto.

O estudo foi elaborado para subsidiar tecnicamente a manifestação da Sudene junto ao Tribunal de Contas da União (TCU), em cumprimento ao Acórdão nº 1.217/2026, que condicionou a contratação de novos compromissos financeiros para o empreendimento à demonstração da pertinência e da vantajosidade socioeconômica da obra.

Segundo informações na reunião, o imbróglio com o TCU tem data marcada para ser destravado. Está marcado para o dia 15 deste mês uma nova posição do tribunal.

De acordo com a autarquia, a análise segue a metodologia do Guia de Análise Custo-Benefício de Projetos de Infraestrutura, elaborado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), e utiliza informações produzidas em estudo do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), complementadas por novas avaliações técnicas da própria Sudene.

A iniciativa busca subsidiar as discussões sobre a retomada do trecho pernambucano da ferrovia e fortalecer a articulação institucional em torno do projeto.

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