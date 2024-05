Estudo sobre doenças marca segundo dia Seminário Regional sobre Cana-de-Açúcar

A- A+

O 25º Seminário Regional Sobre Cana-de-Açúcar segue seu segundo dia de programação trazendo temas pertinentes e atuais, no tocante aos setores agrícolas e industriais. Leonam Silva, engenheiro agrônomo da Usina Cucaú, do Grupo EQM, coordenou a primeira leva de palestras na manhã desta quarta-feira (8).

Os conteúdos abordados no dia dois do seminário englobaram o censo varietal das usinas de alguns estados do Nordeste, bem como a variedade de doenças que acometem o plantio da cana, além dos manejos culturais das diversas indústrias da região.

Para o presidente da Sociedade dos Técnicos Açucareiros e Alcooleiros do Brasil (Stab), Djalma Euzébio, a tradição do evento faz toda a diferença e a presença do público foi acima do esperado nesses dias.

“Esse encontro, com certeza, irá trazer uma grande contribuição para o setor. As informações que vêm sendo disseminadas desde o primeiro dia como novas tecnologias, novos manejos, produtos, e o que tem de mais moderno no setor sendo discutido por todos, trará um impacto muito positivo para todos”, disse à Folha de Pernambuco.

Presidente da Stab, Djalma Euzébio | Foto: Walli Fontenele/Folha de Pernambuco

O evento, que se estende até esta quinta-feira (9), promete continuar trazendo palestras apresentando recursos que podem modernizar ainda mais o sistema de irrigação das plantações com o uso de drones.

“A tarde de amanhã está prometendo. Será nosso último dia e vamos ficar na parte da colheita, da mecanização das nossas áreas, por conta da escassez de mão de obra do momento”, completou Djalma.

O coordenador das palestras da manhã, Leonam Silva, engenheiro agrônomo da Usina Cucaú, elogiou mais uma edição do evento e classificou os temas da manhã como indispensáveis para os que atuam com cana-de-açúcar.

“As palestras trazem informações e dados pertinentes da vivência de usinas, além de estudos profundos”, analisou o engenheiro.

Engenheiro agrônomo da Usina Cucaú, do Grupo EQM, Leonam Silva, coordenou palestras nesta quarta (8) | Foto: Walli Fontenele/Folha de Pernambuco

Atual e informativa

A manhã foi iniciada com a palestra de Amaro Epifânio, da Rede Interuniversitária para o Desenvolvimento do Setor Sucroenergético (RIDESA)/UFRPE trazendo o Censo Varietal De Estados Do Nordeste e fazendo um panorama das safras de cana-de-açúcar dos últimos anos.

Em seguida, Roberto Chapola e Willams de Oliveira do RIDESA-UFSCar e UFRPE, respectivamente, abordaram uma temática que afeta os cultivadores de todo o Brasil. “Importância das Doenças na Cultura da Cana-de-Açúcar”. Apontaram as pragas que atingem as plantações nos eixos do Nordeste e Centro-Sul, além de como tratá-las e evitá-las.

Vamberto França, da Usina Estivas, localizada no Rio Grande do Norte e pertencente ao Grupo EQM, iniciou a palestra sobre “Manejo cultural e varietal da cana-de-açúcar”.

“É sempre um prazer estar vindo aqui apresentar as inovações que estamos fazendo lá na Estivas, tendo o Grupo EQM sendo protagonista e alavancado o setor nas regiões do Rio Grande do Norte, onde tem incentivado os agricultores da região a se voltarem ao plantio de cana. Além disso, é uma oportunidade de mostrar as tecnologias que nós estamos desenvolvendo lá em Estivas”, explanou o supervisor agrícola.

Vamberto França, da Usina Estivas, do grupo EQM, foi um dos palestrantes do dia | Foto: Walli Fontenele/Folha de Pernambuco

A mesma palestra foi finalizada por Luís Carlos Jatobá, da Usina Petribu e Antônio Tabosa Leite Filho, da Usina Trapiche-PE, trazendo perspectivas futuras para o plantio e colheita das próximas safras.

Casa cheia

Com o auditório da Associação dos Fornecedores de Cana de Pernambuco - na Imbiribeira - cheio, estudantes também marcaram presença. Aluno da graduação em Engenharia Agrônoma da UFRPE, Pedro Valeriano falou da importância desse evento.

“Eu e outros alunos viemos representando o Grupo de Pesquisa e Extensão em Nutrição de Plantas. Estou perto de me formar e para nós que vamos iniciar a missão de atuar na área, é muito importante ter contato com empresas, fazer networking, rever o pessoal das empresas que já fizemos parceria e ficar por dentro das atualizações do mercado”, disse o futuro agrônomo.

Pedro Valeriano, estudante de Agronomia | Foto: Walli Fontenele/Folha de Pernambuco

