Estudos destacam que o e-commerce internacional representa apenas 0,5% do total das vendas do varejo

Estudo da Tendências Consultoria, encomendado pelo Alibaba Group, analisou que o comércio eletrônico internacional, também conhecido como cross-border, representa 0,5% do total das vendas do varejo brasileiro.

O estudo mostra que em 2022, dado público mais recente do Observatório do Comércio Eletrônico Nacional do Governo Federal, o comércio eletrônico registrou vendas totais de R$ 187,1 bilhões.

Apesar do crescimento nos últimos anos, o setor ainda representa apenas cerca de 7,8% do varejo, que alcançou a marca de R$ 2,3 trilhões no mesmo período.

Para itens importados de pequeno valor essa participação é ainda menor, correspondendo a aproximadamente R$1 bilhão por mês, o que equivale a 6,4% do comércio eletrônico nacional e apenas 0,5% das vendas do varejo nacional, de acordo com a análise.

Consumidores são contra o aumento da alíquota

Paralelamente, uma pesquisa conduzida pelo Plano CDE, entre setembro e novembro de 2023, analisou o comportamento de compra online de homens e mulheres, de 18 a 60 anos, revelando insights importantes sobre as novas práticas dos consumidores brasileiros A pesquisa indicou que 90% dos consumidores são contra a alíquota de 92% e 84% acredita que a taxa justa de impostos a ser paga é de até 20%, como já é praticado hoje em compras até 50 dólares.

Destaca-se que, nos três meses anteriores à pesquisa (setembro a novembro de 2023), uma expressiva maioria de 94% dos consumidores já havia realizado compras online. Dentre essas transações, 44% foram efetuadas por meio de plataformas estrangeiras. Porém, 66% dos consumidores brasileiros afirmaram ter desistido de suas compras internacionais após a inclusão de taxas, e 45% desses consumidores não realizaram a compra em outra loja, seja internacional ou do comércio local.

Esses materiais produzidos refletem as preocupações dos consumidores em ter acesso a produtos exclusivos das plataformas Além disso, os dados coletados apontam para uma conscientização e resistência crescentes entre os consumidores em relação aos custos adicionais de impostos, ressaltando a necessidade de políticas que considerem tanto a competitividade do mercado quanto o bem-estar do consumidor brasileiro.

