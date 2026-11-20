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FUNIL DA DIVERSIDADE Estudos mostram que barreiras persistem nas empresas, apesar do retorno trazido por equipes plurais Levantamento revela que 82,6% dos cargos de alto escalão nas companhias de capital aberto do país são ocupados por pessoas brancas, enquanto profissionais pretos representam apenas 0,5%

Nos últimos cinco anos, a agenda de diversidade, equidade e inclusão redesenhou a porta de entrada das grandes corporações no Brasil, impulsionada por programas de estágio e trainees voltados a grupos sub-representados. À medida que se sobe na hierarquia, contudo, o elevador corporativo encolhe.

Levantamento do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) revela que 82,6% dos cargos de alto escalão nas companhias de capital aberto do país são ocupados por pessoas brancas, enquanto profissionais pretos representam apenas 0,5%. No recorte por gênero, mulheres ocupam somente 5,2% das cadeiras de CEO no mercado brasileiro, segundo pesquisa do Evermonte Institute.

Essa disparidade também aparece no estudo “Perfil Social, Racial e de Gênero das 1.100 Maiores Empresas do Brasil”, do Instituto Ethos. Enquanto as mulheres negras (pretas e pardas) representam mais da metade (53,7%) das vagas nas companhias que mantêm programas de trainees, a presença desse grupo recua a 9,2% na gerência, encolhe a 3,4% no quadro executivo e se resume a 1,8% nos conselhos de administração — instância na qual homens brancos detêm 77% dos assentos.

Para João Yosef Torres, CEO e cofundador da consultoria Mais Diversidade, os números revelam uma mudança em duas velocidades. Na B3, a fatia de empresas listadas com ao menos uma mulher no conselho avançou de 55% em 2021 para 70% em 2026. Profissionais pretos, porém, seguem presentes nas diretorias estatutárias de apenas 2% das companhias da Bolsa.

“Se determinados grupos enfrentam barreiras adicionais ao longo da carreira, ou se profissionais são julgados por seu gênero, raça, deficiência ou orientação sexual, em vez de por suas competências e resultados, isso nunca foi meritocracia. Foi viés disfarçado de mérito. Eliminar vieses não enfraquece a meritocracia, é a condição para que ela funcione de verdade”, defende.

Trava da vice-presidência

Um dos principais entraves ocorre no degrau anterior à presidência, mostra a pesquisa “Panorama Mulheres 2025”, do Núcleo de Estudos de Gênero do Insper e do Instituto Talenses. Embora a presença feminina nas diretorias tenha subido de 26% para 30% entre 2022 e 2024, houve retração nas vice-presidências, nas quais caiu de 34% para 20% nesse intervalo, mantendo a ocupação das presidências estacionada na faixa de 17%.

O levantamento demonstra que a segregação por área limita a ascensão ao comando: 34,1% das vice-presidentes estão no setor de Pessoas (Recursos Humanos), associado ao cuidado, ao passo que áreas de negócios que formam os sucessores para o cargo de CEO, como Finanças e Operações, contam com apenas 6,8% de mulheres na vice-presidência.

“O desafio do RH é assegurar que os processos de promoção e sucessão sejam orientados por competências, desempenho e potencial, e não apenas por indicações, redes de relacionamento ou similaridade de perfis”, diz David Braga, presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos de Minas Gerais e headhunter à frente da Prime Talent Executive Search.

Para evitar que a inclusão dependa apenas dos gestores, empresas vêm adotando travas de governança e incentivos financeiros. O Magazine Luiza, que em 2020 lançou o primeiro programa de trainee exclusivo para profissionais negros do país e hoje tem mais de 43% de lideranças negras, agora mira a lei interna da companhia. O CEO, Frederico Trajano, propôs mudar o estatuto social para tornar obrigatória a presença de ao menos três mulheres no Conselho de Administração:

“Formalizar nosso compromisso com a representatividade feminina na alta governança marca um ponto de não retorno. Já temos três mulheres em nosso conselho e não retrocederemos.”

Nos últimos anos, pesou ainda a turbulência externa. Nos EUA, decisões da Suprema Corte contra ações afirmativas e de Donald Trump pelo desmonte de políticas de diversidade, equidade e inclusão levaram multinacionais americanas a reverem metas públicas e programas específicos.

Perda bilionária

Para os especialistas, o movimento gerou cautela em filiais no Brasil, mas teve impacto contido pelo arcabouço jurídico e político local. Agora, estimam eles, a combinação entre a vitória democrata nas eleições legislativas americanas e a reeleição do presidente Lula no Brasil tende a dar novo fôlego às políticas corporativas.

O argumento econômico tem sido central para blindar a agenda nos conselhos. Segundo um estudo da Deloitte, companhias mais inclusivas têm o dobro de chances de atingir ou superar metas financeiras e podem ser até seis vezes mais inovadoras. Na ponta oposta, a discriminação cobra um preço alto da economia, diz relatório de 2026 do Banco Mundial com um consórcio liderado pelos institutos Matizes e Mais Diversidade.

A partir de entrevistas com mais de 11 mil adultos LGBTI+ cruzadas com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), do IBGE, o estudo calcula que a exclusão dessa população gera perda anual de R$ 94,4 bilhões em renda e produtividade ao Brasil — ou 0,8% do Produto Interno Bruto (PIB) —, além de um prejuízo fiscal de R$ 14,6 bilhões ao ano aos cofres públicos entre queda de arrecadação e gasto com proteção social.

Para o presidente do Instituto Mais Diversidade, Ricardo Sales, a interseccionalidade dos recortes agrava o quadro: enquanto homens gays brancos recebem 6% a menos que seus pares heterossexuais brancos, entre mulheres pretas LGBTI+ a defasagem salarial chega a 13%, concentrando nas mulheres R$ 54,3 bilhões do rombo anual estimado pelo Banco Mundial:

“Esse custo de R$ 94,4 bilhões equivale a cerca de 60% do orçamento anual do Bolsa Família e seria suficiente para garantir transporte público gratuito para toda a população brasileira. A maior parte dos conselhos ainda não olha para esse desperdício de talentos.”

Desafio a deficientes

Alguns grupos experimentam caminho ainda mais árduo. Um levantamento do Instituto Ethos mostra que 45,3% das empresas não possuem meta afirmativa para diversificar a alta gestão; entre as que adotam ações, só 6,3% contemplam pessoas com deficiência (PCDs) e 3,2% miram profissionais acima de 45 anos.

Entre os profissionais com deficiência, os dados do Ministério do Trabalho mostram que mais de 93% dos vínculos formais no país ocorrem apenas por obrigação da Lei de Cotas. A pesquisa Radar da Inclusão 2026, da Talento Incluir em parceria com o Pacto Global da ONU e o Instituto Locomotiva, aponta que 84% dos trabalhadores com deficiência e neurodivergentes não ocupam funções de chefia.

“Quando 78% das pessoas pesquisadas percebem que profissionais com deficiência são contratados principalmente para cargos de entrada e apenas 1% chega à alta liderança, precisamos entender quais barreiras estão impedindo que esses talentos avancem”, diz Carolina Ignarra, CEO e sócia-fundadora da Talento Incluir. “O capacitismo nem sempre aparece como uma ofensa. Pode estar na baixa expectativa sobre uma pessoa, na promoção que não acontece ou na liderança que não consegue imaginar aquela profissional ocupando o seu próprio lugar no futuro.”

A psicóloga e consultora Mariana Luz frisa que empresas costumam justificar o bloqueio à ascensão de mulheres, negros e PCDs sob o argumento da falta de preparo emocional ou adaptação aos valores da companhia.

“O chamado ‘fit cultural’ pode ser um mecanismo sofisticado de exclusão: muitas vezes, ele é apenas a reprodução do perfil de quem já está no poder, o modelo do homem branco. Ambientes que não acolhem diferenças são adoecedores, geram afastamentos e perda de talentos, o que significa perder dinheiro. Diversidade é sobre ter equipes mais criativas e saudáveis, que trazem lucro”, avalia Mariana.

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