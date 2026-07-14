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combustíveis Etanol está mais vantajoso do que a gasolina em 11 estados; confira Levantamento de preços mostra que combustível renovável está mais em conta em São Paulo, Minas, Paraná e outras regiões. Governo aumentou mistura na gasolina

O governo decidiu, nesta terça-feira, ampliar a mistura do etanol na gasolina como parte dos esforços para conter a alta de preços. Desde o início da guerra no Irã, a cotação do petróleo no mercado internacional já subiu mais 20%.

Medidas adotadas pelo governo, como subvenções e reduções temporárias de impostos, evitaram uma alta mais forte da gasolina. Mas, ainda assim, o etanol se tornou mais vantajoso nos últimos meses.

O mais recente levantamento semanal da Agência Nacional do Petróleo (ANP) aponta que, em 11 de 26 estados pesquisados (no Amapá, a ANP não encontrou postos com etanol), o combustível renovável está com preço que torna o abastecimento mais econômico.

O etanol rende menos, então, não basta estar mais barato do que a gasolina para ser mais vantajoso. Como regra geral, os especialistas recomendam fazer a seguinte conta, bem simples: multiplicar o valor da gasolina por 0,7 – ou 70%. Vai ser mais vantajoso abastecer com etanol quando o combustível renovável custar no máximo 70% do preço da gasolina.

E, em 11 estados, o etanol está custando agora menos de 70% do preço da gasolina, veja a lista:

Bahia

Distrito Federal

Goiás

Mato Grosso

Mato Grosso do Sul

Minas Gerais

Paraná

Santa Catarina

São Paulo

Sergipe

Tocantins

Mas a situação pode mudar de posto para posto dentro de um mesmo estado. E, dependendo do veículo, o rendimento do etanol pode ser maior ou menor do que a média de 70% usada como parâmetro.

Para ajudar o leitor a entender no seu caso específico se o etanol é mais vantajoso, O Globo preparou uma calculadora que mostra, de acordo com o perfil de consumo do seu carro e o preço dos combustíveis no posto, o que é mais vantajoso.

Caso não consiga visualizar a calculadora, clique aqui.

Marcio D'Agosto, professor de Engenharia de Transportes da Coppe/UFRJ, explica que o etanol tem 30% menor conteúdo energético do que a gasolina. Isso significa que é como se o álcool tivesse menos capacidade do que a gasolina de movimentar o veículo por litro.

No entanto, cada carro tem um desempenho e, da mesma forma, um valor específico para avaliar qual alternativa é mais vantajosa. Para isso é preciso saber o gasto médio da gasolina e do etanol em cada veículo.

Nos veículos mais modernos essa relação aparece, geralmente, no painel como uma função de autonomia. Segundo D'Agosto, em carros mais antigos é preciso fazer o cálculo para chegar a esse número. O mesmo método serve para gasolina e etanol, basta fazer o seguinte passo a passo:

Encha o tanque;

Anote a quilometragem antes do sair do posto;

Na próxima vez que for abastecer, é preciso completar o tanque. Anote a nova quilometragem e o volume de combustível abastecido;

Subtraia a quilometragem final pela inicial e divida pelo volume de combustível abastecido.

O resultado dessa divisão será o desempenho médio de seu veículo por combustível, ou seja, qual é a quilometragem que ele trafega com etanol ou com gasolina. Insira esses valores na calculadora do Globo para saber qual combustível é mais vantajoso para seu veículo.

Mas, se você ainda não sabe qual é o desempenho médio de seu carro e precisa decidir qual combustível usar, é possível usar como uma boa regra de aproximação a referência de que vai ser mais vantajoso abastecer com etanol quando o combustível renovável custar no máximo 70% do preço da gasolina.

Consulte, abaixo, de acordo com o preço no posto onde você abastece, quando vale a pena usar o etanol por essa regra. Caso não consiga visualizar a calculadora, clique aqui.

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