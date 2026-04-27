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Combustíveis Etanol: preço cai em 17 Estados e no DF, sobe em 6 e fica estável em 2 Nos postos pesquisados pela ANP em todo o País, o preço médio do etanol recuou 0,64%, para R$ 4,66 o litro

Os preços médios do etanol hidratado caíram em 17 Estados e no Distrito Federal, subiram em 6 e ficaram estáveis em 2 na semana de 19 a 25 de abril. Não houve cotação na semana anterior no Amapá. Os dados são da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), compilados pelo AE-Taxas.

Nos postos pesquisados pela ANP em todo o País, o preço médio do etanol recuou 0,64%, para R$ 4,66 o litro. Em São Paulo, principal Estado produtor, consumidor e com mais postos avaliados, o preço caiu 1,34%, a R$ 4,43 o litro. A maior alta porcentual na semana, de 2,66%, foi registrada em Goiás, de R$ 4,89 para R$ 5,02 o litro. A maior queda ocorreu no Pará, de 2,99%, de R$ 5,36 para R$ 5,20 o litro.

O preço mínimo registrado na semana para o etanol em um posto foi de R$ 3,49 o litro, em São Paulo. O maior preço, de R$ 6,60, foi observado no Acre. Já o menor preço médio estadual, de R$ 4,43, foi registrado em São Paulo, enquanto o maior preço médio foi verificado no Amapá, de R$ 5,89 o litro.

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