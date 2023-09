A- A+

EUA Eternamente no ninho: quase metade dos jovens adultos nos EUA mora com os pais. Spoiler: eles gostam Percentual de jovens americanos que ainda vive com a família se aproxima do nível da década de 1940

Quase metade de todos os jovens adultos nos Estados Unidos mora com os pais – e eles não têm vergonha alguma de dizer isso. Traçar um voo solo e morar sozinho costuma ser um marcador do início da idade adulta, ainda mais na cultura americana. Mas, diante de um conjunto cada vez mais oneroso de fatores – incluindo pandemia, inflação mais elevada em décadas, níveis crescentes de endividamento estudantil e um mercado de trabalho instável – os jovens cada vez mais decidem permanecer onde estão, no ninho do pai e da mãe.

Esse fenômeno combina com uma mudança de comportamento: com os pais não é mais visto como um sinal de fracasso. Quase 90% dos americanos entrevistados dizem que os jovens não deveriam ser julgados por voltarem para casa de familiares, segundo pesquisa da Harris Poll realizada em agosto com 4.106 pessoas.

— Estamos sob uma economia onde é mais difícil viver de forma independente — diZ Carol Sigelman, professora de psicologia social na Universidade George Washington. — Os adultos reconhecem que é difícil hoje em dia.

Sonho americano virou ilusão

O confinamento forçado por conta da pandemia em 2020 levou uma parcela de jovens adultos que moram com os pais ou avós a quase 50%, um recorde. Hoje em dia, cerca de 23 milhões, ou 45%, de todos os americanos com idades entre 18 e 29 anos vivem com a família, aproximadamente o mesmo nível que na década de 1940, uma época em que as mulheres eram mais propensas a permanecer em casa até o casamento e os homens também permaneciam nas fazendas da família após a Grande Depressão.

Para muitos, o sonho americano assemelha-se mais a uma ilusão americana, com quase três quartos dos inquiridos a afirmar que os mais jovens estão presos numa situação econômica desestruturada que os impede de terem sucesso financeiro.

Os millennials (nascidos entre os anos 1980 e 1990) que ultrapassaram a crise financeira de 2008 também questionaram a sua capacidade de serem independentes, com muitos a viverem temporariamente com os pais antes de voltarem ao caminho certo.

A maioria dos millennials agora são proprietários de casas. Mas, para a Geração Z (nascidos entre meados dos anos 1990 e 2010), não está claro se eles também estão passando por um marco atrasado ou se uma faixa mais ampla da geração está sendo deixada para trás.

Uma tendência ao pessimismo financeiro também está afetando a maneira como as gerações mais jovens trabalham, investem, gastam e escolhem viver, disse Jason Dorsey, presidente do Center for Generational Kinetics. Basta olhar para a onda de jovens dizendo não à faculdade, desistindo silenciosamente e aceitando que morar em casa com a mãe e o pai é o novo normal.

Trabalho remoto no quarto da infância

No TikTok, os jovens compartilham sem pudor vídeos de trabalho remoto em seus quartos de infância ou jantando em casa com seus pais. Isso inclui um trabalhador altamente remunerado na área de tecnologia tentando progredir, um recém-formado tentando recuperar o atraso depois que os bloqueios da Covid-19 prejudicaram sua carreira, um profissional em meio de carreira cansado tentar subir na carreira e muito mais.

Naomi Alvarado achava que tinha feito tudo certo. Estudou na Universidade do Texas, em Arlington, e se formou em administração de empresas, uma área com remuneração decente. Fez estágio, iniciou sua carreira e se mudou para uma oportunidade de emprego melhor. Mas, aos 27 anos, ela se encontra entre empregos, morando com os pais em El Paso, Texas.

- As pessoas da minha idade estavam sendo alimentadas com o sonho de que poderiam ir para a faculdade, conseguir um emprego em uma empresa americana e comprar uma casa. Esse sonho é inatingível - afirma.

'Burnt Out'

Naomi foi dispensada em uma onda de demissões no início deste ano, deixando-a sem emprego em San Diego, Califórnia. Mas mesmo antes disso, disse que estava lutando para ter o tipo de estilo de vida que ela achava que deveria estar ao seu alcance.

A rotina das 9h às 17h fazia com que ela se sentisse sobrecarregada e mal remunerada, com uma dívida de US$ 10 mil no cartão de crédito. Assim, sem emprego e insegura quanto às perspectivas de sua carreira, ela voltou a morar com os pais.

-- Eu achava que estava apenas subindo a escada corporativa e tentando fazer o que a sociedade dizia. Mas, agora, estou questionando muito o trabalho na América corporativa por causa do equilíbrio entre vida pessoal e profissional.

Não à faculdade

Hernesto Angier achava que pular a faculdade era uma boa ideia. Assim, evitou dívidas de empréstimos estudantis quando não tinha certeza do que queria fazer. Mas, à medida que a inflação aumenta o custo de tudo, de aluguel, gás, serviços públicos a alimentação, o jovem de 23 anos vem descobrindo que os salários dos empregos por hora não são suficientes para pagar as contas:

- Meus irmãos mais velhos, na faixa dos 30 anos, conseguiram se mudar quando tinham a minha idade. Mas, para a minha geração, é difícil se mudar porque o custo de vida é caro em todos os aspectos.

Depois de se formar no ensino médio em 2018, Angier começou a 'fazer bicos' enquanto morava com os pais em Washington, seu estado natal. Depois, a pandemia o deixou sem trabalho e sem dinheiro para viver de forma independente. Assim, quando seus pais se mudaram para Bella Vista, no Arkansas, no início deste ano, ele os acompanhou.

Na nova cidade, Angier disse que se candidatou em todos os lugares, do McDonald's ao Walmart. Mas, até agora, ainda não conseguiu um emprego que ganhe mais de US$ 15 por hora. Ele pensou em ir para uma escola de soldagem - seus pais pagariam a conta - mas não tem certeza se o custo valeria a pena, já que os soldadores em sua área ganham apenas cerca de US$ 20 por hora.

- Há um equívoco comum de que os jovens que moram na casa dos pais são apenas preguiçosos e poderiam conseguir um emprego. Mas, na verdade, não é mais assim que funciona. É difícil conseguir um bom emprego neste mercado - ressaltou.

Retrocesso da pandemia

A extensão de como a pandemia de Covid-19 afetou a Geração Z ainda está surgindo. A geração que tinha entre 8 e 23 anos de idade quando a pandemia eclodiu estava no auge de seus anos escolares. Para Grace Seymour - que estava estudando jornalismo e inglês na Universidade de Connecticut em 2020 e perdeu importantes estágios e oportunidades de trabalho - tem sido difícil dar início à sua carreira.

Grace disse que trabalhar com notícias parecia ser uma carreira viável quando ela começou a faculdade. Mas, no último ano, as oportunidades de emprego que ela encontrou eram escassas e competitivas.

- Havia empregos disponíveis, mas a menos que você tivesse uma conexão ou um estágio, não havia ninguém disposto a contratar - contou.

Com mais de US$ 70 mil em empréstimos estudantis, a ideia de arriscar e se mudar para uma cidade cara sem um emprego seguro e em tempo integral parecia assustadora. Portanto, desde então, ela está tentando recuperar o atraso - está trabalhando em dois empregos de meio período remotamente do quarto de sua infância em Trumbull, Connecticut, enquanto frequenta a pós-graduação.

- Nossa geração não foi preparada para o sucesso. Estou muito feliz por não estar nessa corrida de trabalhar, pagar por comida e moradia e não ter mais nada.

Um passo atrás para progredir

Enquanto crescia, vendo seus pais se estressarem com dinheiro na Bay Area, Lillian Zhang jurou que nunca faria o mesmo. Como? Dividindo os custos com seus dois colegas de quarto: a mãe e o pai.

Durante a faculdade, os lockdowns da pandemia mostraram a Lillian o quanto ela poderia economizar morando com seus pais. Então, depois de se formar na Universidade da Califórnia, em Berkeley, e garantir um emprego lucrativo na área de tecnologia, ela optou por voltar para casa em vez de "jogar fora" seu salário em um apartamento.

- Tenho toda a minha vida para me mudar para um bom apartamento ou casa. Tomei uma decisão calculada para seguir em frente - afirmou.

Agora, com 23 anos de idade, ela está acumulando suas economias e maximizando suas contas de aposentadoria, ao mesmo tempo em que ajuda a pagar mantimentos, reparos domésticos e as férias ocasionais da família.

Dos 329 jovens adultos pesquisados pela Harris Poll que moram com os pais, cerca de 70% disseram que não estariam onde estão financeiramente se não tivessem morado com eles. O mesmo se aplica a Lillian, que, como mais de um quarto dos entrevistados, conseguiu economizar mais de US$ 1.000 por mês e já acumulou um patrimônio líquido de mais de US$ 100.000 por conta própria.

- É triste porque antigamente você podia ter apenas um emprego, se sustentar e economizar dinheiro para comprar uma casa. Mas sinto que é muito difícil fazer isso nesta economia - concluiu Zhang, que também ganha dinheiro extra como criadora de conteúdo na internet.

