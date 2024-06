"Eu garanto que o salário mínimo não será mexido, enquanto eu for presidente", afirma Lula

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou que não alterará a política de valorização do salário mínimo para revisar gastos públicos.

Em entrevista ao UOL, nesta quarta-feira, 26, Lula disse saber que não se pode gastar mais do que a arrecadação permite ao governo, mas afirmou que a política do salário mínimo deve continuar.

"Eu garanto que o salário mínimo não será mexido, enquanto eu for presidente da República", disse o presidente. "Eu não posso penalizar a pessoa que ganha menos."

Lula também voltou a criticar a desoneração da folha de pagamentos, cuja prorrogação foi vetada pelo governo, mas assegurada pelo Congresso Nacional.

O presidente defendeu uma política de desoneração que favoreça determinados setores por um período estabelecido. Ele afirmou, ainda, que a arrecadação diminuiu muito no Brasil.

"Quando vou desonerar a empresa, preciso saber se companhia vai manter estabilidade do emprego", disse Lula. "Me perguntou qual o direito de o Estado abrir mão de uma quantia de arrecadação para favorecer o empresário."

