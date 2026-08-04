EUA abrem consulta pública sobre adicionar 14 itens em tarifas de metais, com alíquota de 25%
Texto será publicado no Federal Register, o diário oficial norte-americano
Os Estados Unidos estão estudando a expansão das tarifas sobre alumínio, aço e cobre para envolver outros 14 itens produzidos com metais. Sob a proposta, as alíquotas aplicadas seriam de 25%, dentro do escopo da Seção 232.
O texto será publicado no Federal Register, o diário oficial norte-americano, e ainda não tem data definida para o período de consulta pública. A publicação da proposta no diário oficial está prevista para quinta-feira, 6.
Os comentários devem ser enviados ao Departamento do Comércio por escrito e apontar riscos das importações para a segurança nacional dos EUA, se a produção doméstica consegue atender a demanda, efeitos das tarifas sobre a economia, entre outras informações.
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Os itens adicionados a lista de tarifas seriam:
- Pó de alumínio;
- Instrumentos musicais de sopro de latão e suas partes e acessórios;
- Partes de máquinas e aparelhos de soldagem;
- Cofres de piso;
- Certos cabos condutores elétricos;
- Extintores de incêndio;
- Partes de unidades de troca de calor;
- Partes de certos motores e motores hidráulicos;
- Estruturas móveis de elevação sobre pneus e transportadores de contêineres
- Certos guindastes autopropelidos e estruturas móveis de elevação;
- Reboques e semirreboques-tanque;
- Reboques e semirreboques autocarregáveis ou autodescarregáveis para fins agrícolas;
- Certos outros reboques e semirreboques;
- E certos contêineres de aço preenchidos com oxigênio, propeno (propileno), propano e outros químicos relacionados.