EUA abrem mais vagas que o previsto e taxa de desemprego volta ao menor patamar desde 1969

O mercado de trabalho americano gerou 253 mil postos de trabalho em abril, divulgou nesta sexta-feira (5) o governo dos EUA.

O número veio muito acima do previsto por analistas de mercado, que esperavam a criação de 185 mil vagas.

A taxa de desemprego recuou para 3,4%, voltando assim ao menor patamar desde 1969.

O ganho de renda dos trabalhadores frente ao mês anterior foi de 0,5%, também acima das expectativas e o maior desde julho do ano passado. Em relação ao mesmo mês de 2022, a alta foi de 4,4%.

O bom resultado do mercado de trabalho pode levar o banco central americano a subir de novo sua taxa de juros em junho.

Melhora generalizada

A geração de empregos nos EUA foi generalizada por diferentes setores, com aberturas de vagas em saúde, serviços, lazer e hospitalidade. Os números mostram a resiliência do mercado de trabalho em meio a uma alta de juros - o Fed, banco central americano, subiu a taxa esta semana para o maior patamar desde 2007 - e a uma inflação que ainda comprime a renda e o consumo.

Se por um lado algumas empresas estão demitindo e interrompendo contratações, outras têm aumentado o salário de seus empregados para evitar o aumento de postos vagos.

Ao elevar, pela décima vez seguida, os juros básicos do país para um intervalo entre 5% e 5,25%, o Fed sinalizou que poderia pausar o aperto monetário nas suas próximas reuniões. No entanto, o presidente do Fed, Jerome Powell, avisou que seria necessário um período de crescimento baixo e uma menor pressão no mercado de trabalho como condições para que o Fed mudasse de postura.

E, diante dos fortes números do mercado de trabalho americano, analistas já começam a ver chances de o Fed subir, de novo, em 0,25 ponto percentual, a taxa básica em junho.

- O mercado de trabalho segue muito apertado - afirma Diane Swonk, economista-chefe da KPMG LLP. - O Fed deixou as portas abertas para uma alta de juros adicional por um motivo. As estatísticas divulgadas hoje não embasam o cenário de pausa (no aumento das taxas).

