EUA anuncia investigações comerciais que podem abrir caminho para novas tarifas

Presidente Donald Trump busca substituir as tarifas anuladas pela Suprema Corte,

Investigação anunciada por Donald Trump mira em União Europeia, China, Japão e Índia

Os Estados Unidos anunciaram nesta quarta-feira (11) novas investigações sobre o que consideram práticas comerciais desleais aplicadas por dezenas de países, o que abre caminho para sanções como tarifas adicionais.

O presidente Donald Trump busca substituir as tarifas anuladas pela Suprema Corte, e está iniciando investigações separadas com foco na superprodução e na importação de bens fabricados com trabalho forçado, informou o representante comercial americano, Jamieson Greer.

A investigação mira em União Europeia, China, Japão, Índia e outros países, e pode aumentar a tensão com esses parceiros comerciais, vários dos quais assinaram acordos com os Estados Unidos que, no geral, permitem limitar o nível máximo das tarifas aplicáveis a seus produtos.

As investigações serão realizadas independentemente desses acordos, afirmou Greer. A busca "vai se concentrar nas economias onde temos indícios de excesso de capacidade estrutural e de produção em vários setores industriais", acrescentou.

A segunda investigação, relacionada ao trabalho forçado, deve ter início "não antes da tarde desta quinta-feira", e vai afetar cerca de 60 parceiros, informou o representante.

Os Estados Unidos já haviam tomado uma série de medidas contra produtos chineses fabricados com trabalho forçado de uigures.

As investigações são anunciadas semanas após a Suprema Corte derrubar as tarifas globais de Trump, por considerar que ele excedeu sua autoridade ao recorrer a poderes econômicos de emergência para impô-las a praticamente todos os países. O presidente impôs rapidamente uma nova tarifa temporária, de 10%, sobre as importações.

Greer disse que é cedo para dizer como as novas sanções, decorrentes das investigações mais recentes, vão se sobrepor às tarifas setoriais.

