ANÚNCIO EUA anuncia que adiará publicação de dados de emprego por "shutdown" Anúncio acontece em meio à forte pressão do presidente americano, Donald Trump, sobre o Federal Reserve

O Departamento de Trabalho dos Estados Unidos anunciou nesta segunda-feira (2) que vai atrasar a publicação de informações sobre o mercado de trabalho local devido ao fechamento parcial do governo federal.

Este anúncio acontece em meio à forte pressão do presidente americano, Donald Trump, sobre o Federal Reserve (Fed, banco central) para que reduza a taxa básica de juros.

A instituição, responsável por dirigir a política monetária do país, leva em conta tanto o ritmo de crescimento da economia como a inflação para determinar as taxas de referência.

"Por causa do fechamento parcial do governo federal, o Escritório de Estatísticas Trabalhistas [BLS, na sigla em inglês] suspenderá a coleta, o processamento e a difusão de dados", disse o departamento.

O governo acrescentou que essa pausa terá impacto no relatório de emprego originalmente programado para ser publicado na sexta-feira.

