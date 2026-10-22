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Negócios EUA anunciam acordo com Paraguai para usar energia de Itaipu em empresa de IA Unidade que usa inteligência artificial será construída ao lado de uma subestação da usina e atenderá clientes de serviços de computação em nuvem dos Estados Unidos e da América Latina

Uma empresa americana de infraestrutura para inteligência artificial (IA) e uma companhia paraguaia de energia fecharam um acordo para construir um centro de IA abastecido pela Usina Hidrelétrica de Itaipu.

O anúncio foi feito nesta quarta-feira, após visita do subsecretário de Estado americano Christopher Landau ao Paraguai.

A administração de Itaipu é dividida entre Brasil e Paraguai, que dividem a energia produzida pela usina. A nota do governo dos EUA não cita o Brasil.

Tampouco o comunicado divulgado hoje ao mercado pela empresa americana Crusoe, que assina a parceria.

De acordo com a nota do Departamento do Estado dos EUA, "a instalação terá acesso direto a uma das maiores fontes de energia hidrelétrica 100% renovável do mundo e atenderá clientes de serviços de computação em nuvem dos Estados Unidos e da América Latina".

Ainda segundo a nota, o projeto poderá representar um dos maiores investimentos privados da história do Paraguai.

Não foram citados valores. A empresa paraguaia que fechou o acordo se chama Araico. Ela será responsável pelo desenvolvimento local e pela infraestrutura do terreno, ao lado da subestação de Itaipu.

Já a Crusoe vai administrar e operar a estrutura computacional física e fornecer os serviços da plataforma Crusoe Cloud. De acordo com a empresa, a ideia é colocar em operação uma primeira etapa do projeto em meados de 2027.

O centro de IA terá 106 megawatts (MW) de capacidade de tecnologia da informação (TI) inicialmente, podendo chegar a aproximadamente 280 MW.

O presidente do Paraguai, Santiago Peña, que se reuniu com o secretário americano afirmou que a iniciativa representa uma oportunidade para o Paraguai se consolidar como líder regional em infraestrutura de IA.

Outro acordo firmado entre os países foi o investimento de US$ 12 milhões pela Uranium Energy Corp para desenvolver uma de suas concessões de urânio no Paraguai.

O subsecretário americano liderou uma delegação comercial em Assunção, entre 19 e 21 de outubro, com foco na ampliação dos investimentos dos Estados Unidos e da cooperação entre os dois paísest em setores de tecnologia, minerais críticos, infraestrutura fluvial e logística.

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