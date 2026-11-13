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ATAQUE À BINANCE EUA anunciam operação contra hackers norte-coreanos e apreende US$ 1,2 bi roubados da Binance Bloqueio bilionário autorizado pela Justiça americana representa apenas uma fração do total que foi subtraído da corretora

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciou nesta quinta-feira "medidas coordenadas" contra esquemas de roubo de criptomoedas cometidos por hackers norte-coreanos. Entre as ações das autoridades está a apreensão da "infraestrutura baseada em nuvem" de um dos golpes e o bloqueio de US$ 1,2 bilhão em moedas digitais subtraídas da corretora Binance.

— Infelizmente, as criptomoedas tornaram-se um terreno fértil para a Coreia do Norte fraudar vítimas e financiar suas atividades nefastas —, afirmou Bill Essayli, primeiro-assistente do procurador dos Estados Unidos para o Distrito Central da Califórnia.

Ainda segundo os procuradores americanos, o governo norte-coreano financia "seu regime pária e seu programa de armas ilícitas por meio do roubo de criptomoedas". Os hackers que roubaram os ativos da Binance são tratados como "membros dos militares da Coreia do Norte".

O bloqueio bilionário autorizado pela Justiça americana representa apenas uma fração do total que foi subtraído da Binance no ataque ocorrido no final de outubro. A operação criminosa roubou no total US$ 6,3 bilhões em criptomoedas da corretora.

Videoconferências falsas

A operação também mirou um esquema que roubou US$ 400 milhões em moedas digitais ao longo de 18 meses. O golpe, batizado pelo FBI de FaceStealer (Roubador de Rostos), afetou empresas do setor por meio de engenharia social, uso de deepfakes e videoconferências faslas. Nesta quinta-feira, os americanos bloquearam uma "infraestrutura baseada em nuvem" usada no esquema.

O FBI afirma que os hackers contariam com o apoio do governo da Coreia do Norte. Os criminosos foram identificados como os usuários Sapphire Sleet, UNC1069, Dangerous Password, CryptoCore, APT38, BlueNoroff e Stardust Chollima.

As autoridades americanas explicam que o golpe FaceStealer se apoia em versões falsas de aplicativos de videochamada populares como o Zoom, Microsoft Teams e o Google Meets. "Os alvos são atraídos para as videoconferências falsas por meio de convites de contas genuínas de comunicação e rede social sequestradas de vítimas anteriores", diz a nota divulgada pelo FBI.

As contas roubadas eram de plataformas como Telegram, LinkedIn, Slack e Discord. Quando as novas vítimas entravam na videochamada, os hackers exibiam videos pré-gravados das vítimas anteriores em reuniões semelhantes. Com isso, causavam a impressão de que se tratava de um encontro legítimo.

Os hackers conseguiam o acesso aos sistemas das vítimas após um suposto erro técnico acontecer na videoconferência. Ainda se fazendo passar por um conhecido, eles ofereciam uma solução para o problema e davam instruções. Era nesse momento que um vírus era instalado no aparelho da vítima.

"Com o computador da vítima comprometido, os hackers norte-coreanos podem roubar criptomoedas acessíveis ou explorar o acesso da vítima a infraestruturas externas, como a rede de um empregador ou a conta de um mantenedor de software de código aberto", explica a nota.

Outras estratégias também fazem parte do esquema. Segundo o FBI, sistemas de inteligência artificial são usados para gerar videos de deepfakes de figuras conhecidas e influentes do setor de criptomoedas. A tecnologia permite aos criminosos inserir de forma artificial as personalidades nas videoconferências, outro mecanismo para passar uma imagem de credibilidade.

"A qualidade dos deepfakes só precisa ser boa o suficiente para passar por um vídeo de webcam", diz o FBI. Os investigadores americanos frisam, no entanto, que o roubo de contas e o uso de gravações genuínas representam a maior parte do esquema.

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