EUA aprova compra da Warner pela Paramount por US$ 111 bilhões
A aprovação representa uma vitória para o diretor-executivo da Paramount, David Ellison, cujo pai, o cofundador da Oracle, Larry Ellison, financiou em grande parte a aquisição
O Departamento de Justiça dos Estados Unidos aprovou nesta sexta-feira (12) a aquisição do estúdio de cinema Warner Bros Discovery pela Paramount Skydance, abrindo caminho para essa megafusão avaliada em cerca de 111 bilhões de dólares (R$ 564 bilhões).
A Divisão Antitruste aprovou o acordo sem exigir uma única alteração, encerrando assim uma análise de oito meses e liberando o caminho para uma das maiores fusões do setor de mídia dos últimos anos.
Em comunicado, o departamento afirmou que a operação "provavelmente não resultará em prejuízos para a concorrência nem para os consumidores americanos" e que poderá até aumentar a competição.
A aprovação representa uma vitória para o diretor-executivo da Paramount, David Ellison, cujo pai, o cofundador da Oracle, Larry Ellison, financiou em grande parte a aquisição.
O mais velho dos Ellison, um dos homens mais ricos do mundo, é um aliado próximo do presidente Donald Trump.
A garantia financeira de Larry Ellison foi o que finalmente convenceu o conselho de administração da Warner Bros., assegurando a vitória da Paramount em uma disputa de ofertas com a Netflix.
A empresa resultante controlará um vasto portfólio de ativos, entre eles a CNN, a Warner Bros. Pictures e a plataforma de streaming HBO Max.
Mas a aprovação federal não elimina os riscos jurídicos do acordo.
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Uma coalizão de cerca de dez estados, liderada pela Califórnia, prepara uma ação antitruste que poderá ser apresentada ainda este mês, segundo informou a Bloomberg.
O gabinete do procurador-geral da Califórnia, Rob Bonta, assinalou nesta semana que a aquisição "continua sendo objeto de uma investigação ativa".
A Comissão Europeia também avalia se a fusão é adequada para seu mercado.
Por outro lado, Hollywood demonstra inquietação com o acordo.
Centenas de atores e diretores assinaram uma carta na qual se opõem à fusão, advertindo que ela afetará a produção em uma indústria já castigada por anos de cortes.
O Departamento de Justiça rebateu essas preocupações, argumentando que as evidências não demonstravam que a fusão reduziria a produção.
A disputa começou no ano passado, quando a gigante do streaming Netflix e a Paramount se envolveram em uma batalha pela Warner Bros. e por seu valioso catálogo histórico.
Um Hollywood desconfiado acabou se alinhando, a contragosto, à Netflix, considerando-a o mal menor. No entanto, a Paramount acabou elevando sua oferta até que a plataforma de streaming desistiu da disputa.