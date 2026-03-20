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GUERRA

EUA autoriza venda e entrega de petróleo iraniano carregado em navios

Decisão tem o objetivo de conter a escalada dos preços da energia provocada pela guerra no Oriente Médio

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Teerã afirmou não dispor de nenhum excedente de óleo bruto no mar.Teerã afirmou não dispor de nenhum excedente de óleo bruto no mar. - Foto: Keypher Strombeck / US Navy / AFP

Os Estados Unidos autorizaram nesta sexta-feira (20) a venda e entrega de petróleo iraniano carregado em navios antes de 20 de março, na tentativa de conter a escalada dos preços da energia provocada pela guerra no Oriente Médio.

O secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, havia indicado ontem que Washington considerava flexibilizar as sanções contra o Irã para permitir essas transações.

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A autorização vence no próximo dia 19 de abril. No entanto, Teerã afirmou nesta sexta-feira não dispor de nenhum excedente de óleo bruto no mar.

"O Irã basicamente não possui óleo bruto excedente no mar nem disponível para abastecer os mercados internacionais, e a declaração do secretário do Tesouro tem como objetivo apenas dar esperança aos compradores", publicou no X o porta-voz do Ministério do Petróleo iraniano.

O bloqueio pelo Irã do Estreito de Ormuz, por onde circulam 20% do petróleo e gás mundiais, e os ataques à infraestrutura energética no Oriente Médio fizeram os preços do petróleo disparar.

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