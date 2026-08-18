A- A+

Meio Ambiente EUA busca permitir exploração madeireira e construir rodovias em bosques virgens Proposta revogaria uma lei de 2001, decretada nos últimos dias pelo governo de Bill Clinton, que proíbe empreendimentos em vastas áreas florestais e pastagens públicas

O governo do presidente americano, Donald Trump, propôs, nesta terça-feira (18), uma mudança na legislação que abriria uma porta para a construção de rodovias e a exploração madeireira em mais de 17 milhões de hectares de florestas virgens nos Estados Unidos.

A proposta revogaria uma lei de 2001, decretada nos últimos dias pelo governo de Bill Clinton, que proíbe empreendimentos em vastas áreas florestais e pastagens públicas designadas como "áreas sem rodovias inventariadas".

Em nota, a secretária de Agricultura, Brooke Rollins, disse que a Regra de Conservação de Áreas sem Rodovias impediu que o Serviço Florestal americano realizasse trabalhos de gestão para reduzir os incêndios florestais.

“Por muito tempo, restrições obsoletas mantiveram dezenas de milhões de acres de florestas fora do alcance dos tratamentos que melhoram a saúde florestal e protegem o risco de incêndios florestais para nossas comunidades”, afirmou, referindo-se à unidade de medida que corresponde a 0,40 hectare.

Mais de 95% das áreas sem rodovias se estendem por dez estados do oeste dos Estados Unidos: Alasca, Arizona, Califórnia, Montana, Nevada, Novo México, Oregon, Utah, Washington e Wyoming.

Grupos ambientalistas reagiram com indignação. Espera-se que sejam abertos processos judiciais.

“Trump está impulsionando a maior evisceração da proteção das terras públicas da história dos Estados Unidos e contra o que os americanos querem”, disse Randi Spivack, diretora de política de terras públicas da ONG Centro para a Diversidade Biológica (CBD).

Segundo o CBD, as áreas sem rodovias são "linhas específicas" para diversas espécies, como os ursos pardos e os linces.

A ONG também destacou que a maioria dos incêndios florestais é provocada por humanos e acontece perto das rodovias.

No entanto, o governo Trump tem sido hostil à implementação de medidas no combate às mudanças climáticas, que ocorrem mais frequentes e severas os incêndios pelas condições mais quentes e secas que provocam.

Veja também