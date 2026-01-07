Qua, 07 de Janeiro

quarta07/01/2026
Conflito

EUA controlará venda de petróleo venezuelano 'indefinidamente', diz secretário da Energia

Declaração foi feita um dia após o presidente Donald Trump anunciar que a Venezuela entregaria entre 30 e 50 milhões de barris de petróleo aos Estados Unidos

Extração de petróleo de xisto por frackingExtração de petróleo de xisto por fracking - Foto: Imagem de Anita starzycka por Pixabay

O secretário de Energia dos Estados Unidos, Chris Wright, afirmou nesta quarta-feira (7) que Washington controlará as vendas de petróleo venezuelano "indefinidamente", um dia após o presidente Donald Trump anunciar que a Venezuela entregaria entre 30 e 50 milhões de barris de petróleo aos Estados Unidos.

"Vamos comercializar o petróleo que sai da Venezuela, primeiro esse petróleo armazenado que estava retido, e depois, indefinidamente, a partir de agora, venderemos a produção venezuelana no mercado", disse Wright em um evento do setor de energia organizado pelo Goldman Sachs, em Miami.

