A- A+

Conflito EUA controlará venda de petróleo venezuelano 'indefinidamente', diz secretário da Energia Declaração foi feita um dia após o presidente Donald Trump anunciar que a Venezuela entregaria entre 30 e 50 milhões de barris de petróleo aos Estados Unidos

O secretário de Energia dos Estados Unidos, Chris Wright, afirmou nesta quarta-feira (7) que Washington controlará as vendas de petróleo venezuelano "indefinidamente", um dia após o presidente Donald Trump anunciar que a Venezuela entregaria entre 30 e 50 milhões de barris de petróleo aos Estados Unidos.

"Vamos comercializar o petróleo que sai da Venezuela, primeiro esse petróleo armazenado que estava retido, e depois, indefinidamente, a partir de agora, venderemos a produção venezuelana no mercado", disse Wright em um evento do setor de energia organizado pelo Goldman Sachs, em Miami.

Veja também