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Estados Unidos EUA criam 115 mil empregos em abril As estimativas de analistas consultados pelo Projeções Broadcast variavam de corte de 15 mil vagas a geração de 135 mil postos, com mediana de 63 mil

A economia dos Estados Unidos criou 115 mil empregos em abril, em termos líquidos, segundo relatório publicado nesta sexta-feira (8) pelo Departamento do Trabalho do país. As estimativas de analistas consultados pelo Projeções Broadcast variavam de corte de 15 mil vagas a geração de 135 mil postos, com mediana de 63 mil.

O relatório, também conhecido como payroll, é a principal métrica do mercado de trabalho dos EUA.

A taxa de desemprego dos EUA ficou estável em 4,3% em abril ante em março - em linha com as expectativas de analistas consultados pelo Projeções Broadcast.

Já o salário médio por hora aumentou 0,16%, ou US$ 0,06, a US$ 37,41, na comparação mensal de abril. A variação ficou abaixo da projeção do mercado, de alta de 0,3%. Na comparação anual, houve aumento salarial de 3,57% em abril, também aquém do consenso do mercado, de 3,8%.

O payroll também mostrou revisões para cima da criação de empregos em março, de 178 mil para 185 mil, e da eliminação de vagas em fevereiro, de 133 mil para 156 mil.

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