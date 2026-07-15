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Federal Reserve EUA: dados de inflação do CPI e PPI são medidas imperfeitas, diz presidente do Fed "Acredito que a produtividade terá um efeito estruturalmente desinflacionário", pontuou Kevin Warsh ao comentar que o investimento em capital das empresas está contribuindo enormemente para o Produto Inter Bruto (PIB)

O presidente do Federal Reserve (Fed), Kevin Warsh, disse que qualquer banco central fica satisfeito quando os dados apontam na direção certa, mas que os indicadores desta semana de inflação ao consumidor (CPI) e ao produtor (PPI) são, em sua opinião, medidas imperfeitas.

"Dados recentes sobre a inflação são um indicador imperfeito da inflação subjacente", afirmou ele em testemunho no Comitê Bancário do Senado. Anteriormente, ele já havia criticado as fontes que o BC americano usa para medir os preços. Warsh também reforçou seu comprometimento total com estabilidade de preços e que esperam que a inflação acima da meta dos últimos cinco anos "fique no passado".

"Acredito que a produtividade terá um efeito estruturalmente desinflacionário", pontuou ao comentar que o investimento em capital das empresas está contribuindo enormemente para o Produto Inter Bruto (PIB) e que essa tendência deve continuar.

Perguntado sobre as novas forças-tarefa, o chairman respondeu que qualquer novo líder deve recorrer às melhores mentes que pode encontrar para ajudar na reformulação do Fed.

Warsh ainda teve uma discussão acalorada com a senadora e líder democrata na Comissão de Bancos do Senado, Elizabeth Warren. Warsh se negou a dizer se conversou com a vice-presidente de supervisão bancária do BC americano, Michelle Bowman, se ela violou a regra de período de silêncio da instituição ao discursar em um jantar privado do Bank of America (BofA). O dirigente enfatizou que a participação de Bowman no evento está sendo analisada pelo inspetor-geral do Fed. No começo do mês, Warren solicitou ao inspetor-geral que apurasse o caso.

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