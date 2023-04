EUA devem instalar energia eólica e solar para abastecer 100 milhões de lares até 2030

A- A+

Os EUA instalarão energia solar e eólica nova suficiente para abastecer mais de 100 milhões de residências nos próximos sete anos, se os desafios de conexão à rede elétrica não atrapalharem, segundo a BloombergNEF.





Com o impulso de uma nova lei e demanda forte de estados, empresas, investidores e consumidores, a nova capacidade instalada pode chegar a 606 gigawatts até 2030. Isso equivaleria a cerca de 43 vezes os 14 gigawatts de capacidade de Itaipu.

As ameaças ao boom incluem inflação, no curto prazo, e problemas de interconexão que precisam melhorar até 2025. “O maior empecilho serão os gargalos da rede”, disse Pol Lezcano, analista de energia solar da BloombergNEF.

Os projetos incluirão 358 gigawatts de painéis solares, 137 gigawatts de turbinas eólicas e mais 111 gigawatts de armazenagem, a serem construídos entre 2023 e 2030.

Essa capacidade de geração seria suficiente para suprir o consumo atual de mais de 100 milhões de residências nos EUA, segundo cálculos da BNEF.

O presidente Joe Biden estabeleceu uma meta de eliminar as emissões de carbono da rede elétrica americana até 2035, uma façanha que exigirá uma enorme quantidade de novas fontes de energia para substituir as usinas movidas a carvão e gás do país.

