EUA e China concordam em reduzir tarifas para conter a guerra comercial

Os Estados Unidos e a China anunciaram na segunda-feira um acordo para reduzir drasticamente as tarifas retaliatórias por 90 dias, acalmando uma guerra comercial que abalou os mercados financeiros e levantou temores de uma crise econômica global.

Após as primeiras conversas desde que o presidente dos EUA, Donald Trump, iniciou sua guerra comercial, as duas maiores economias do mundo concordaram em uma declaração conjunta em reduzir suas tarifas de três dígitos para dois dígitos e continuar as negociações.

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, descreveu as conversas de fim de semana com o vice-primeiro-ministro chinês He Lifeng e o representante de comércio internacional Li Chenggang como "produtivas" e "robustas".





"Ambos os lados demonstraram grande respeito", disse Bessent aos repórteres.

O presidente dos EUA, Donald Trump, impôs taxas de 145% sobre as importações da China no mês passado — em comparação com 10% para outros países na ofensiva tarifária global que ele lançou no mês passado.

Pequim reagiu com taxas de 125% sobre produtos norte-americanos.

Bessent disse que os dois lados concordaram em reduzir essas tarifas em 115 pontos percentuais, elevando as tarifas dos EUA para 30% e as da China para 10%.

Em sua declaração, os dois lados concordaram em "estabelecer um mecanismo para continuar as discussões sobre relações econômicas e comerciais".

A China elogiou o "progresso substancial" alcançado nas negociações.

"Esta medida... é do interesse dos dois países e do interesse comum do mundo", disse o Ministério do Comércio chinês, acrescentando que espera que Washington continue trabalhando com a China "para corrigir a prática errada de aumentos unilaterais de tarifas".

O dólar, que despencou após o lançamento da ofensiva tarifária de Trump em abril, recuperou-se com a notícia, enquanto os futuros das ações americanas dispararam. Os mercados europeu e asiático também se recuperaram.

A disputa comercial entre Washington e Pequim abalou os mercados financeiros, aumentando os temores de que as tarifas reacenderiam a inflação e causariam uma crise econômica global.

'Um bom presságio para o futuro'

A chefe da Organização Mundial do Comércio, Ngozi Okonjo-Iweala, elogiou as negociações de domingo como um "passo significativo à frente" que "é um bom presságio para o futuro".

"Em meio às atuais tensões globais, esse progresso é importante não apenas para os EUA e a China, mas também para o resto do mundo, incluindo as economias mais vulneráveis", acrescentou.

Antes da reunião na discreta residência do embaixador da Suíça nas Nações Unidas, em Genebra, Trump sinalizou que poderia reduzir as tarifas, sugerindo nas redes sociais que uma "tarifa de 80% sobre a China parece correta!"

No entanto, a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, esclareceu mais tarde que os Estados Unidos não reduziriam as tarifas unilateralmente, dizendo que a China também precisaria fazer concessões.

A reunião em Genebra ocorreu dias depois de Trump revelar um acordo comercial com a Grã-Bretanha, o primeiro com qualquer país desde que ele lançou sua onda de tarifas globais.

O acordo não vinculativo de cinco páginas confirmou aos investidores nervosos que Washington estava disposto a negociar alívio específico de impostos recentes em setores específicos.

Mas Trump manteve uma taxa de 10% sobre a maioria dos produtos britânicos e ameaçou mantê-la como taxa básica para a maioria dos outros países.

