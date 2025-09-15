A- A+

MUNDO EUA e China fecham acordo sobre TikTok, diz secretário americano Acerto foi fechado em Madri, durante reunião para discutir guerra tarifária. Donald Trump e Xi Jinping devem conversar na sexta-feira para definir termos do acordo

Os EUA e a China chegaram a um acordo para manter o aplicativo TikTok operando em território americano, segundo o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent. O acerto foi feito durante encontro entre representantes de Washington e Pequim, que estiveram reunidos em Madri para debater a guerra tarifária entre os dois países.



A notícia sobre o acordo envolvendo o aplicativo chinês TikTok foi adiantada pelo presidente americano Donald Trump em sua rede social Truth Social.



"Uma grade reunião de negócios entre os Estados Unidos e a China correu MUITO BEM! Será concluída em breve. Um acordo também foi fechado sobre uma certa empresa que os jovens em nosso país queriam muito salvar", disse o republicano, sem dar detalhes sobre que empresa seria essa.

Em seguida, Bessent disse a repórteres que um acordo preliminar para manter o aplicativo TikTok funcionando nos Estados Unidos havia sido fechado, e que Trump e o presidente da China, Xi Jinping, conversariam para concluir o negócio. Os termos do plano ainda não estão claros.

— O presidente Trump e o presidente do Partido, Xi, conversarão na sexta-feira para finalizar o acordo, mas já temos uma estrutura definida para o acordo com o TikTok — afirmou Bessent.







Há meses, ainda no governo de Joe Biden, os EUA deram um ultimato a ByteDance, dona do TikTok, para se retirar dos EUA ou vender o controle de seu braço no país para uma companhia não chinesa. A preocupação de Washington era que os dados de cidadãos americanos coletados pelo aplicativo pudessem ser compartilhados com o governo chinês, o que violaria a lei de segurança nacional.

O prazo para um acordo sobre a situação do app chinês foi renovado várias vezes. A última renovação venceria nesta semana. Em junho, Trump chegou a afirmar, em entrevista à Fox, ter identificado um comprador para as operações do TikTok nos Estados Unidos, sem fornecer detalhes.



O encontro entre Bessent, o vice-primeiro-ministro chinês, He Lifeng, e outros representantes dos dois países teve como foco principal as medidas protecionistas adotadas pelas duas maiores potências econômicas mundiais.

No ponto mais extremo da guerra tarifária, Washington chegou a impor tarifas de importação de 145% sobre produtos chineses, e Pequim impôs taxas de 125% sobre mercadorias americanas. Uma pausa dessas alíquotas, com o objetivo de negociar uma solução para o conflito, já fora acordada e terminaria em novembro.

O Representante de Comércio dos EUA, Jamieson Greer, que esteve na reunião de Madri, indicou que há possibilidade de uma nova extensão na suspensão das tarifas quando novembro chegar.

— Estamos certamente abertos a considerar novas ações nesse sentido, caso as negociações continuem avançando positivamente — disse Greer a repórteres.

Veja também