Sex, 13 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta13/11/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Internacional

EUA e China realizam primeira reunião oficial de conselho para gerir comércio bilateral

O encontro contou com a participação do Departamento do Tesouro americano e de representantes chineses

Reportar Erro
Encontro entre Donald Trump e Xi Jinping Encontro entre Donald Trump e Xi Jinping  - Foto: Kenny Holston/Pool/AFP

O Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR, na sigla em inglês) anunciou nesta sexta-feira (13) a realização da primeira reunião oficial do Conselho de Comércio EUA-China, mecanismo criado para administrar as relações comerciais entre as duas maiores economias do mundo. O encontro contou com a participação do Departamento do Tesouro americano e de representantes chineses.

Em publicação no X, o USTR afirmou que o governo do presidente Donald Trump pretende dar continuidade ao diálogo com Pequim. "O governo Trump espera continuar nosso engajamento com a China enquanto trabalhamos para estabelecer um comércio justo e equilibrado entre as duas maiores economias do mundo", destacou.

Leia também

• China retira sua candidatura para a COP33 de 2028

• Sheinbaum busca ampliar negócios com a China e atrair investidores para o México em fórum da Apec

• Xi Jinping afirma que Taiwan será reunificada à China e diz que processo é 'inevitável'

O mecanismo havia sido anunciado em junho, quando o USTR abriu uma consulta pública para identificar produtos não sensíveis que poderiam se beneficiar de ajustes tarifários recíprocos entre os dois países.

Na ocasião, o representante comercial americano, Jamieson Greer, afirmou que a iniciativa buscava tornar o comércio bilateral mais equilibrado e benéfico para os americanos, sem abandonar o uso de tarifas para proteger a segurança econômica e nacional dos Estados Unidos.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter