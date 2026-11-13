EUA e China realizam primeira reunião oficial de conselho para gerir comércio bilateral
O encontro contou com a participação do Departamento do Tesouro americano e de representantes chineses
O Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR, na sigla em inglês) anunciou nesta sexta-feira (13) a realização da primeira reunião oficial do Conselho de Comércio EUA-China, mecanismo criado para administrar as relações comerciais entre as duas maiores economias do mundo. O encontro contou com a participação do Departamento do Tesouro americano e de representantes chineses.
Em publicação no X, o USTR afirmou que o governo do presidente Donald Trump pretende dar continuidade ao diálogo com Pequim. "O governo Trump espera continuar nosso engajamento com a China enquanto trabalhamos para estabelecer um comércio justo e equilibrado entre as duas maiores economias do mundo", destacou.
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O mecanismo havia sido anunciado em junho, quando o USTR abriu uma consulta pública para identificar produtos não sensíveis que poderiam se beneficiar de ajustes tarifários recíprocos entre os dois países.
Na ocasião, o representante comercial americano, Jamieson Greer, afirmou que a iniciativa buscava tornar o comércio bilateral mais equilibrado e benéfico para os americanos, sem abandonar o uso de tarifas para proteger a segurança econômica e nacional dos Estados Unidos.