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Internacional EUA e China realizam primeira reunião oficial de conselho para gerir comércio bilateral O encontro contou com a participação do Departamento do Tesouro americano e de representantes chineses

O Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR, na sigla em inglês) anunciou nesta sexta-feira (13) a realização da primeira reunião oficial do Conselho de Comércio EUA-China, mecanismo criado para administrar as relações comerciais entre as duas maiores economias do mundo. O encontro contou com a participação do Departamento do Tesouro americano e de representantes chineses.

Em publicação no X, o USTR afirmou que o governo do presidente Donald Trump pretende dar continuidade ao diálogo com Pequim. "O governo Trump espera continuar nosso engajamento com a China enquanto trabalhamos para estabelecer um comércio justo e equilibrado entre as duas maiores economias do mundo", destacou.

O mecanismo havia sido anunciado em junho, quando o USTR abriu uma consulta pública para identificar produtos não sensíveis que poderiam se beneficiar de ajustes tarifários recíprocos entre os dois países.

Na ocasião, o representante comercial americano, Jamieson Greer, afirmou que a iniciativa buscava tornar o comércio bilateral mais equilibrado e benéfico para os americanos, sem abandonar o uso de tarifas para proteger a segurança econômica e nacional dos Estados Unidos.

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