EUA e UE discutem como avançar em meio à guerra comercial de Trump

A- A+

Membros do braço executivo da União Europeia e autoridades dos Estados Unidos conversaram nesta sexta-feira para explorar maneiras de seguir em frente depois que as tarifas sobre metais impostas pelo presidente dos EUA, Donald Trump, desencadearam uma guerra comercial.

O chefe de comércio da UE, Maros Sefcovic, conversou com o secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, e com o representante de Comércio dos EUA, Jamieson Greer, para melhorar o entendimento das posições de cada lado, de acordo com um funcionário do bloco europeu.

"Há muito trabalho pela frente, mas vamos manter o foco e explorar as melhores maneiras de avançar na direção certa", disse Sefcovic em uma postagem nas redes sociais.

A conversa de Sefcovic com seus colegas americanos ocorreu depois que Trump impôs tarifas de 25% sobre as importações de aço e alumínio, em uma grande escalada da guerra comercial entre os aliados de longa data.

A decisão foi seguida rapidamente pelo anúncio da Comissão Europeia, o braço executivo da UE, de impor tarifas adicionais sobre até € 26 bilhões (R$ 162,2 bilhões) em produtos dos EUA.

Embora autoridades da UE esperassem iniciar negociações com os EUA após a implementação das tarifas sobre metais, Trump aumentou ainda mais as tensões ao ameaçar impor uma tarifa de 200% sobre vinhos, champanhe e outras bebidas alcoólicas da UE, a menos que Bruxelas retire as tarifas anunciadas – a maioria prevista para entrar em vigor em meados de abril.

Além disso, autoridades da UE estão preparando novas medidas para responder a outra rodada de sobretaxas dos EUA, as chamadas “tarifas recíprocas”, dentro de apenas três semanas.

A Casa Branca afirmou que vai aplicar uma taxa a cada país, baseada em um cálculo das tarifas de importação cobradas e outras barreiras comerciais, como impostos digitais ou sobre valor agregado.

Trump também prometeu impor tarifas setoriais separadas em indústrias como automóveis, madeira, semicondutores, produtos farmacêuticos e cobre.

Veja também