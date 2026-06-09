EUA estão mais do que nunca abertos para capital do Brasil, diz cônsul Kevin Murakami
Kevin Murakami falou sobre as oportunidades no mercado americano
O cônsul-geral dos Estados Unidos em São Paulo, Kevin Murakami, disse nesta terça-feira, 9, que as portas de seu país estão abertas a investimentos de empresas brasileiras.
Após citar as oportunidades no mercado americano, o compromisso do país em ampliar parcerias com o setor privado e a prioridade do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em atrair investimentos estrangeiros, Murakami apontou uma "tempestade perfeita" para o capital brasileiro na maior economia do mundo.
"Quero deixar uma mensagem clara: as portas dos Estados Unidos estão mais do que nunca abertas para o capital brasileiro", declarou o cônsul durante seminário do Lide sobre as relações entre Brasil e Estados Unidos. Murakami listou na sequência uma série de investimentos anunciados nos Estados Unidos por empresas brasileiras - entre elas, a Embraer, a JBS e a Portobello.
"As empresas brasileiras já não estão perguntando se devem investir nos Estados Unidos, mas sim quando e como." Segundo Murakami, o acesso ao maior mercado consumidor do mundo, com seu setor financeiro dinâmico e mão de obra qualificada, explica por que os Estados Unidos estão recebendo novos investimentos estrangeiros.
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Ele pontuou que os empresários brasileiros compreenderam que precisam estabelecer negócios nos Estados Unidos para identificar melhor as oportunidades oferecidas pelo país. Em paralelo, acrescentou, Estados e agências de desenvolvimento econômico americanas estão comprometidos em incentivar as parcerias com companhias do setor privado, tanto nacionais quanto estrangeiras, incluindo o Brasil.
"E quando se considera também que uma das principais prioridades do presidente Trump é atrair investimento estrangeiro, o que a gente tem é uma tempestade perfeita para o capital brasileiro", concluiu.
Murakami ainda destacou que os EUA têm uma "prioridade óbvia" em investir nos minerais críticos, área onde a parceria entre americanos e brasileiros deve ganhar tração nos próximos anos. Conforme o cônsul, os EUA inauguraram recentemente um escritório da agência governamental de financiamento do desenvolvimento (DFC, na sigla em inglês) com o propósito de fomentar essa área no Brasil.
"O propósito desta agência é financiar projetos de minerais críticos aqui no Brasil, para que as empresas tenham financiamento de acordo com regras internacionais de transparência para desenvolver seus projetos, que também podem beneficiar o povo brasileiro e toda a infraestrutura de minérios no Brasil", declarou o diplomata.