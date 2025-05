A- A+

TECNOLOGIA Os EUA fracassaram ao limitar venda de chips para China, afirma CEO da Nvidia Jensen Huang argumentou que postura protecionista do governo tem prejudicado negócios da gigante de tecnologia

O CEO da Nvidia, Jensen Huang, chamou de "fracasso" as restrições impostas pelos EUA para vendas de chips à China. Segundo ele, essas medidas impulsionaram concorrentes chineses, como a Huawei, a acelerar o desenvolvimento de chips locais, reduzindo a fatia da Nvidia no mercado chinês de 95% para 50%.

O executivo defendeu que os formuladores de políticas impulsionem a tecnologia de IA dos EUA, diminuindo as barreiras de exportação criadas para limitar o crescimento de um rival geopolítico. E também criticou a elaboração de novas regras para licenciamento de chips de IA nos EUA, dizendo que elas prejudicam a inovação.

— As premissas fundamentais que levaram à regra de difusão da IA provaram ser fundamentalmente falhas. Se os EUA quiserem permanecer à frente (na corrida tecnológica), precisamos maximizar e acelerar a nossa difusão, e não de limitá-la — disse ele nesta quarta-feira na Computex, evento de tecnologia em Taipei.

O governo Trump proibiu a Nvidia de vender seu chip H20 para a China, em abril, o que levou a uma baixa contábil nos resultados da empresa de US$ 5,5 bilhões.

Alguns meses antes, o governo Biden anunciou um sistema de licenciamento de três níveis para chips de IA americanos a serem usados data centers ao redor do mundo. A norma, que deveria ter entrado em vigor em 15 de maio, criou restrições para a livre venda de chips pelos EUA.

As exportações passaram a ser vetadas para os países considerados inimigos políticos, como China e Rússia. E foram definidas cotas de chips para a maioria das nações, incluindo o Brasil. Apenas um pequeno grupo de países passou a ter acesso irrestrito aos semicondutores americanos.

O objetivo é concentrar o desenvolvimento de IA em nações aliadas e alinhar empresas de todo o mundo aos padrões americanos, mas Huang avalia que esse tipo de limitação joga contra as empresas de chip do país.

— Os pesquisadores chineses de IA estão usando seus próprios chips. As empresas locais são muito determinadas. Os controles sobre exportação lhes deram o espírito (para competir), e o apoio do governo acelerou seu desenvolvimento. Nossa concorrência é intensa na China — afirmou Huang.

Ele acrescentou:

— Há quatro anos, a Nvidia tinha 95% de participação de mercado na China. Hoje, é de apenas 50%.

Cabe ao governo Trump decidir se vai adiante com o plano de Biden. De acordo com Huang, o presidente americano vai reverter a política, pois percebeu que ela tinha "objetivos errados". Ainda não se sabe, porém, como serão as mudanças feitas na legislação de chips anunciada pelo antecessor.

As declarações do CEO da Nvidia vêm na semana seguinte a que EUA e Arábia Saudita, aliada americana, anunciaram que vão construir o maior conjunto de data centers fora dos EUA. O centro vai usar os chips da Nvidia.

Enquanto isso, as tensões entre EUA e China se agravam. Na semana passada, o Departamento de Comércio americano disse que estava emitindo orientações de que o uso dos chips da Huawei "em qualquer lugar do mundo" constituiria uma violação dos controles de exportação do país.

Depois, o departamento americano ajustou o comunicado, com alertas para “os riscos de usar circuitos integrados de computação avançada da RPC (República Popular da China), incluindo chips específicos da Huawei”, removendo a menção a “em qualquer lugar do mundo”.

O governo chinês não se deu por satisfeito e disse, na segunda-feira, que esse tipo de orientação prejudica as negociações para trégua na guerra tarifária entre os dois países. As duas nações concordaram com a suspensão das sobretaxas por 90 dias.

Huang acrescentou que a ideia de que os EUA são o único país que desenvolve e fornece infraestrutura de IA é fundamentalmente errada.

— A China tem 50% dos desenvolvedores de IA do mundo, e é importante que, quando eles desenvolverem em uma arquitetura, o façam com a Nvidia, ou pelo menos com tecnologia americana.

