A- A+

Exportação EUA impõem novas exigências para controle da mosca-das-frutas em exportação de manga Produtores do Vale do São Francisco terão que reforçar monitoramento da praga para manter vendas ao mercado americano

O governo dos Estados Unidos ampliou as exigências para importação de mangas produzidas no Vale do São Francisco. Exportadores da região terão que adotar medidas mais rigorosas de controle e monitoramento da mosca-das-frutas, sob pena de perderem a habilitação para comercializar com o país, um dos maiores consumidores da fruta no mundo.

O alerta foi feito pelo chefe de programas especiais de exportação do Ministério da Agricultura (Mapa), Caio César Simão, durante reunião técnica realizada na quinta-feira (29), na sede da Valexport, em Petrolina. O encontro reuniu produtores, exportadores e técnicos de unidades voltadas ao mercado norte-americano.

Caio César apresentou as novas diretrizes do plano de trabalho, com foco na redução do índice populacional da praga quarentenária nos pomares. Segundo ele, o cumprimento das medidas é essencial para manter a confiança do mercado externo.

Manejo

Durante a reunião, o auditor fiscal federal agropecuário Antonio Romão, da Vigivale, apresentou os Sistemas para Manejo de Risco (SMR) da praga.

Também foi detalhado o papel das agências estaduais, como a Agência de Defesa Agropecuária da Bahia (Adab) e a Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária do Estado de Pernambuco (Adagro - PE), no monitoramento das áreas produtoras.

A responsável técnica da Moscamed Brasil, Ítala Cruz Damasceno, destacou a importância de um acompanhamento constante do panorama populacional da praga.

Já os representantes da empresa Corteva, Manoel Neto e Jadna Mylena, apresentaram estratégias de manejo integrado para o controle das moscas-das-frutas.

Ao final do evento, um fórum aberto permitiu que os participantes tirassem dúvidas e discutissem os desafios da nova fase do programa.

O gerente executivo da Valexport, Tássio Lustoza, reforçou a importância do engajamento do setor.

“Os EUA, terceiro maior importador da fruta, compraram cerca de 37 mil toneladas, 14,27% do total exportado na safra de 2024. Nossa expectativa para esta safra é ampliar para 56 mil toneladas as exportações para o mercado americano. Esse crescimento só pode acontecer se toda a cadeia produtiva trabalhar em conjunto, realizando de forma adequada o monitoramento e controle da praga das moscas-das-frutas”, afirmou.

Veja também