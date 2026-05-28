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Conflito EUA impõem sanções à agência iraniana que tenta controlar o transporte em Ormuz Última tentativa do Exército iraniano de extorquir o comércio marítimo global é a prova de que a fúria econômica deixou o regime desesperado por dinheiro", disse o secretário do Tesouro, Scott Bessent, em comunicado

O governo dos Estados Unidos impôs na quarta-feira, 27, sanções adicionais ao Irã, como parte de uma ampla campanha de pressão econômica contra o país persa. Desta vez, o alvo é a recém-criada agência que está tentando controlar o transporte marítimo pelo Estreito de Ormuz.

As sanções foram anunciadas depois que as forças americanas realizaram ataques a uma instalação militar do Irã após o abate de drones.

"A última tentativa do Exército iraniano de extorquir o comércio marítimo global é a prova de que a fúria econômica deixou o regime desesperado por dinheiro", disse o secretário do Tesouro, Scott Bessent, em comunicado.

As sanções visam a autoridade do estreito do Golfo Pérsico e qualquer pessoa ou entidade que coopere com a agência. Os pedágios no Estreito de Ormuz podem chegar a até US$ 2 milhões por embarcação.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

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