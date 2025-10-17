A- A+

BALANÇA COMERCIAL EUA, Irã, Santa Lúcia e Uruguai abrem mercados a produtos do Brasil No ano, o País acumula 153 aberturas de mercado para o agronegócio nacional

O Brasil poderá exportar produtos agropecuários para novos mercados, informaram o Ministério da Agricultura e Relações Exteriores, em nota conjunta. As aberturas envolvem alimentos para cães, sementes, carnes e mudas para Estados Unidos, Irã, Santa Lúcia e Uruguai.

"O governo brasileiro concluiu negociações sanitárias e fitossanitárias com quatro países, que resultaram em nove novas aberturas de mercado para o agronegócio brasileiro", destacaram as pastas.

Os Estados Unidos autorizaram a entrada de alimentos para cães com origem vegetal do Brasil. O Irã deu aval para importação de sementes de abobrinha e sementes de melancia brasileiros.

Para Santa Lúcia, ilha da Comunidade do Caribe, o País poderá exportar carne de aves e seus produtos, carne suína e seus produtos, bem como carne bovina e seus produtos. No Uruguai, as autoridades locais liberaram as exportações brasileiras de mudas de eucalipto, mudas de oliveira e plantas ora-pro-nóbis.

No ano, o País acumula 153 aberturas de mercado para o agronegócio nacional.





