EUA: juros dos Treasuries voltam a subir com receio de inflação e debate sobre teto da dívida

Os investidores em títulos do Tesouro abandonaram os papéis de longo prazo quando o Federal Reserve (Fed) baixou as taxas de juro este ano. Mas agora o Fed reverteu as suas expectativas de cortes nas taxas em 2025 e os investidores continuam a fugir da dívida de 10 anos. O que acontece?

O rendimento da T-Note de 10 anos - uma referência que define as taxas de juros sobre hipotecas e cartões de crédito - subiu para perto de 4,6% durante as negociações intradiárias de quinta-feira.

O aumento dos rendimentos é má notícia para detentores de títulos existentes porque sinaliza que os investidores no mercado estão vendendo papéis, o que faz com que o valor dos títulos recue. Os rendimentos e os preços dos títulos movem-se em direções opostas.

Os títulos tiveram um dia feio depois que o Fed cortou as taxas de juros na quarta-feira, mas sinalizou que é provável que reduza as taxas menos do que o previsto no próximo ano. A estimativa mediana das autoridades do Fed para a taxa dos Fed funds no final de 2025 apontou para dois cortes de 25 pontos no próximo ano, em comparação com quatro projetados anteriormente.

Isso deveria ter sido uma boa notícia porque os cortes anteriores das taxas do Fed aumentavam a preocupação com a inflação. Os rendimentos dos títulos subiram desde o ponto mais baixo de 3,6% em setembro porque a Fed cortou as taxas apesar de a economia estar forte.

Tendo em conta tudo isto, menos cortes deveriam ter sido uma boa notícia para o mercado de títulos, reduzindo os rendimentos. Mas, em vez disso, os investidores exigem rendimentos mais elevados porque o problema subjacente da inflação só se tornou mais preocupante.

A maioria dos dirigentes que contribuíram para as projeções econômicas divulgadas pelo Fed consideraram um risco de agravamento da inflação. Uma inflação mais elevada reduz o poder de compra dos pagamentos fixos de juros que os títulos oferecem aos investidores.

"É difícil ver como a projeção para a inflação e o equilíbrio de riscos poderiam ter mudado tão dramaticamente como mudaram apenas por causa dos recentes dados de inflação, mesmo que esses dados tenham revelado uma desaceleração na tendência de desinflação", escreveram estrategistas do Macquarie.

Dito de outra forma, o Fed parece ter perdido a convicção de que a inflação está retornando à meta de 2%, após apenas dois meses de dados desanimadores. "Estamos céticos... e suspeitamos que a varredura do Partido Republicano, se não for reconhecida abertamente, está sendo indiretamente incorporada às expectativas", avaliou a BMO.

As potenciais políticas de Trump poderiam manter a inflação elevada, o que aumenta ainda mais a procura de rendimento dos títulos. Os últimos desenvolvimentos no esforço para manter o governo em funcionamento acrescentaram mais combustível à venda de títulos.

"A liquidação de títulos do Tesouro longos está acontecendo enquanto as negociações sobre o teto da dívida são um desastre", de acordo com a NatAlliance.

