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EUA marcam audiência para 6 de julho antes de decisão sobre novo tarifaço; veja próximos passos

Na ocasião, poderão ser ouvidos representantes de indústrias e organizações brasileiras e americanas.

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Donald Trump, presidente dos Estados UnidosDonald Trump, presidente dos Estados Unidos - Foto: Mandel Ngan/AFP

Os Estados Unidos concluíram uma investigação nesta segunda-feira que acusa o governo brasileiro de práticas "não razoáveis" que "oneram ou restringem" o comércio americano. O país propõe a adoção de uma tarifa de 25% sobre produtos brasileiros. Antes da aplicação definitiva de qualquer sanção ou medida corretiva, porém, o governo dos EUA vai realizar uma audiência, prevista para 6 de julho, para ouvir representantes de organizações de ambos os países.

Representantes brasileiros também poderão enviar comentários sobre a investigação do Escritório de Comércio dos Estados Unidos (USTR, na sigla em inglês). Os comentários podem ser protocolados no próprio site do USTR. Veja abaixo os próximos passos:

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Durante a fase inicial da investigação, o USTR já havia colhido depoimentos de mais de 30 testemunhas e recebido mais de 295 comentários e réplicas antes de emitir o parecer atual.

A decisão de aplicar uma tarifa de 25% sobr eprodutos brasileiros foi sugeriada a partir de uma investigação conduzida com base na Seção 301 da Lei de Comércio de 1974

A investigação foi iniciada em 15 de julho de 2025 por determinação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O prazo legal para definição e eventual aplicação das medidas corretivas termina em 15 de julho de 2026.

Se a decisão final for de aplicação da tarifa, uma lista de produtos ficará isenta, como algumas carnes, frutas, café, terras-raras e aeronaves.

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