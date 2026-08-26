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Conflito EUA 'não ganhará nada' com pressão econômica, alerta o presidente do Irã Autoridades iranianas minimizaram o impacto das novas medidas

O presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, afirmou nesta quarta-feira (26) que os Estados Unidos não ganharão “nada” com a retomada da pressão econômica, segundo a imprensa local.

“Os Estados Unidos não ganharão nada com a pressão econômica nesta fase, assim como não ganharão nada durante uma guerra”, disse Pezeshkian, citado pela agência de notícias Isna.

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, apresentou na segunda-feira (24) um plano com o objetivo de “asfixiar economicamente” o Irão, reforçando as ameaças de avaliações americanas e alertando outros países contra a participação na campanha.

As autoridades iranianas minimizaram o impacto das novas medidas. O país enfrenta duras avaliações há décadas.

“Nosso princípio é compreender e resolver os problemas por meio do diálogo e da negociação, mas, ao mesmo tempo, resistiremos à pressão econômica, como temos feito até agora e continuaremos a fazer”, acrescentou Pezeshkian.

O Exército Iraniano afirmou que todos os sistemas de armas danificados durante a guerra, iniciada em fevereiro, foram "reconstruídos" e que novos já foram importados.

As negociações para pôr fim à guerra entre o Irã e os Estados Unidos estão paralisadas, principalmente devido ao Estreito de Ormuz, bloqueado por Teerã.

A navegação pelo estreito permanece interrompida e afeta os mercados globais de petróleo nessa via estratégica navegável, por onde passou aproximadamente um quinto das exportações mundiais de petróleo e gás natural liquefeito antes da guerra.

O Irã exige que os navios recebam autorização e paguem pedido.

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