MUNDO EUA perdem chancela de melhor pagador do mundo em mais uma agência. Confira lista Apenas dez nações estão no seleto grupo que têm nota de crédito máxima. Economia americana foi rebaixada pela Fitch

Os Estados Unidos perderam o status de 'triple A' na agência de classificação de risco Fitch, com o rebaixamento de sua nota nesta terça-feira. O 'triple A' é a cobiçada nota de crédito máxima atribuída a um país ou empresa pelas agências de rating, e apenas um grupo seleto de dez nações têm esse selo.

Entre os países que exibem essa classificação estão Alemanha, Dinamarca e Austrália. Além da Fitch, há outras agências de classificação de risco que fazem essas avaliações. As mais conhecidas são S&P e Moody's.

Alguns países têm nota 'AAA' em uma agência e uma classificação mais baixa em outra. É o caso dos EUA agora, que permanecem no topo apenas na Moody's. O país já foi considerado o melhor pagador do mundo.

Veja os países que são 'triple A'

Alemanha - Fitch (AAA); S&P (AAA) e Moody's (Aaa)

Dinamarca - Fitch (AAA); S&P (AAA) e Moody's (Aaa)

Holanda - Fitch (AAA); S&P (AAA) e Moody's (Aaa)

Suécia - Fitch (AAA); S&P (AAA) e Moody's (Aaa)

Noruega - Fitch (AAA); S&P (AAA) e Moody's (Aaa)

Suíça - Fitch (AAA); S&P (AAA) e Moody's (Aaa)

Luxemburgo - Fitch (AAA); S&P (AAA) e Moody's (Aaa)

Cingapura - Fitch (AAA); S&P (AAA) e Moody's (Aaa)

Austrália - Fitch (AAA); S&P (AAA) e Moody's (Aaa)

Estados Unidos - Fitch (AA+); S&P (AA+) e Moody's (Aaa)

Na semana passada, a Fitch elevou a nota de crédito do Brasil de "BB-" para "BB", e país ficou a duas notas da obtenção do chamado grau de investimento, espécie de selo se bom pagador. É uma chancela que indica que o país é um lugar seguro para investir, pois honra seus compromissos. O triple 'AAA' é o status máximo do grau de investimento.



O rebaixamento da nota dos EUA pela Fitch segue o corte feito pela S&P em 2011. A Fitch disse que o corte reflete a deterioração fiscal esperada para os próximos três anos e o aumento do ônus da dívida do governo federal após repetidos impasses sobre o limite da dívida. Os EUA vinham mantendo o "AAA" da Fitch desde 1994, segundo dados compilados pela Bloomberg.

Até o momento, as preocupações de que as agências de classificação possam mudar seu olhar para o os países que ainda mantêm a nota AAA são prematuras, de acordo com a Berenberg Capital Markets.

- Cada país é diferente, tem seu próprio padrão de crescimento - suas próprias estruturas de impostos e gastos, de modo que isso não sugere qualquer contágio para outros países. Nenhum país que tenha a força dos EUA foi afetado por isso - disse o economista sênior Mickey Levy na Bloomberg Television.

