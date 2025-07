A- A+

Tarifaço EUA podem voltar atrás e isentar café, cacau e alguns recursos naturais de tarifas, diz Lutnick Secretário de comércio americano diz que itens que não são produzidos no território americano poderiam ficar isentos sem, no entanto, mencionar o Brasil

O secretário do Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, afirmou que produtos que não são produzidos internamente pelos EUA poderiam entrar no país com tarifa zero.

Em entrevista à CNBC Internacional, Lutnick citou produtos como manga, café, cacau e alguns recursos naturais, mas não comentou quem seria beneficiado por tais isenções;

Lutnick destacou:

— Os Estados Unidos não produzem esses produtos. Então, poderiam entrar com tarifa zero.

A declaração do secretário americano foi feita no segundo dia de negociações comerciais entre EUA e China, que acontecem em Estocolmo.

Segundo Lutnick, as conversas têm como foco a revisão de tarifas impostas anteriormente, que chegaram a 125% de ambas as partes.

Ele mencionou haver um esforço para substituir tarifas temporárias, como os 30% aplicados a produtos chineses e 10% a produtos americanos, por medidas mais duradouras.

A negociação com a União Europeia também foi abordada pelo secretário.

