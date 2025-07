EUA preparam nova base legal para tarifa de Trump contra Brasil, diz agência

A- A+

O governo do presidente dos EUA, Donald Trump, está preparando uma nova declaração de emergência como base para tarifas sobre o Brasil, dizem pessoas familiarizadas com o assunto.

A medida, que ainda não é definitiva, seria necessária para impor a taxa de 50%, anunciada por Trump, já que a balança comercial dos EUA com o Brasil é superavitária para os americanos.

Após a publicação da notícia pela agência Bloomberg, o dólar disparou. Por volta de 13h20 estava cotado a R$ 5,5604, alta de 0,74%.

Os demais países a que foram aplicadas as sobretaxas anunciadas por Trump exportavam mais para os EUA do que importavam. Ou seja, os EUA compravam mais do que vendiam, o que caracteriza déficit nas relações comerciais para os americanos. Por isso, a base legal para as tarifas que foi usada nesses casos não é adequada para o Brasil.

O Gabinete do Representante Comercial do país reconheceu os planos para uma declaração de emergência separada em reuniões com funcionários do Congresso nesta semana, disse uma fonte.

Procurado, o gabinete e a Casa Branca não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.

O movimento é um sinal de como o governo busca uma base legal para impor as ameaças tarifárias cada vez mais abrangentes de Trump.

Trump anunciou a potencial taxa de 50% sobre o Brasil, prevista para entrar em vigor em 1º de agosto, em uma demonstração de apoio ao aliado Jair Bolsonaro.

