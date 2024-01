A- A+

EUA EUA prolonga licença que protege Citgo de seus credores Esses papéis foram emitidos em 2016 pelo governo do presidente venezuelano Nicolás Maduro

Os Estados Unidos prolongaram até meados de abril a licença que impede que os detentores de títulos PDVSA 2020 tomem o controle de 50,1% das ações da Citgo, filial da petrolífera estatal venezuelana, informou o Departamento do Tesouro nesta terça-feira (16).

O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) deste departamento emitiu a licença 5N que "autoriza certas transações" relacionadas com os títulos PDVSA com vencimento em 2020 a partir de 16 de abril de 2024. Na prática, isso significa outros três meses de proteção para a Citgo, com sede nos Estados Unidos.

Esses papéis foram emitidos em 2016 pelo governo do presidente venezuelano Nicolás Maduro, que pôs como garantia 50,1% das ações da Citgo.

Maduro controlou a Citgo até janeiro de 2019 quando Washington, que considera fraudulenta a reeleição do presidente venezuelano em 2018, deixou a administração da filial da PDVSA nas mãos da oposição venezuelana.

O prolongamento da licença não desacelera o processo de venda de ações da Citgo que foi autorizado por uma corte para que os credores recebam o que lhes é devido por expropriações por parte do governo venezuelano e vencimentos de títulos.

Os processos contra a Citgo nos tribunais americanos superam os 20 bilhões de dólares (R$ 98 bilhões, na cotação atual), segundo a empresa EMFI Securities, com sede em Londres.

Há poucos dias, a Suprema Corte dos Estados Unidos rejeitou rever a decisão que autoriza o leilão, de modo que o processo segue adiante e deve acontecer nos próximos meses.

Tanto o governo quanto a oposição venezuelanas rejeitam firmemente o processo de embargo que permite a venda da filial da PDVSA nos Estados Unidos.

As possibilidades da Venezuela para interrompê-lo são escassas, mas ainda está pendente um recurso em um tribunal de apelações de Nova York.

Os Estados Unidos continuam considerando "legítimo" o parlamento de maioria opositora eleito em 2015, apesar de sua legislatura ter terminado em 2021.

Contudo, a tensão entre Caracas e Washington diminuiu nos últimos meses.

Também há certa distensão entre o presidente Nicolás Maduro e a oposição, após um acordo firmado em outubro para a realização de eleições presidenciais durante o segundo semestre de 2024, sob observação internacional.

Para incentivar o diálogo, Washington suspendeu parcialmente as sanções ao petróleo, ouro e gás venezolano com a condição de que sejam realizadas eleições "livres".

